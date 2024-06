Ouverture d’un espace culturel sur le Président Ho Chi Minh pour les Vietnamiens d’outre-mer

Un espace culturel sur le Président Ho Chi Minh a été inauguré le 8 juin dans la mégapole du Sud par la Commission municipal pour les affaires des Vietnamiens d’outre-mer.

Un « Rendez-vous des Vietnamiens d’outre-mer » et une exposition sur 55 ans de mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh ont également été inaugurés.

Ces événements visaient à contribuer à marquer le 134e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), le 113e du départ à l'étranger du jeune Nguyen Tat Thanh (futur Ho Chi Minh) à la recherche de la voie du salut national, ainsi que le 43e de la fondation de la Commission pour les affaires des Vietnamiens d’outre-mer de la mégapole du Sud.

L'espace culturel sur le Président Ho Chi Minh est un lieu permettant à la diaspora d'apprendre et de découvrir le patrimoine culturel, historique et l'idéologie du grand leader.

Le « Rendez-vous des Vietnamiens d'outre-mer » offre des conseils et assistances pour les questions juridiques aux Vietnamiens d'outre-mer. C’est aussi un lieu pour accueillir des événements, activités culturelles et de préservation de la langue vietnamienne, de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour présenter et exposer des produits et marchandises des Vietnamiens d'outre-mer.

L'exposition « Voyage pour atteindre les rêves - 55 ans de mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh » présente des documents et des images sur l'histoire, la vie et la grande carrière révolutionnaire de l'Oncle Hô, ainsi que sur ses sentiments envers la diaspora et les sentiments de cette dernière envers le Président Ho Chi Minh.-VNA/VI