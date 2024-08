Ouverture du festival du homard de Cam Ranh 2024

Le festival du homard de Cam Ranh 2024 s'est officiellement ouvert dans la soirée du 9 août dans la ville de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre), attirant des milliers de touristes.

S'exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Ngo Huu Hien, vice-président du Comité populaire de la ville de Cam Ranh, a souligné que ce festival de premier du genre était l'un des événements culturels et touristiques à grande échelle organisé à Cam Ranh pour présenter et promouvoir ses valeurs culturelles uniques, tout en mettant en avant des potentiels et des atouts économiques et touristiques de la ville. Ce festival n'est pas seulement une opportunité de promouvoir les produits célèbres du homard, mais contribue également à améliorer la valeur commerciale de ce crustacé, à promouvoir la consommation intérieure et l'exportation vers les marchés internationaux.

Le festival durera jusqu'au 11 août avec de nombreuses activités culturelles, culinaires et de divertissement uniques, promettant d'offrir aux visiteurs des expériences mémorables dans la ville de Cam Ranh – une destination célèbre avec une mer bleue, du sable blanc et une riche culture culinaire telle que une course de bateaux, des défilés des chars de fleurs, des représentations d'arts populaires et d'instruments de musique de l’ethnie Raglai, une exposition des produits artisanaux et de souvenir...

Un point d’orgue du festival c’était l’établissement du record de 120 plats à base de homard de Cam Ranh reconnu par l'Organisation vietnamienne des records Vietkings, et un concours de performance culinaire à base de homard.

Pour l’heure, Cam Ranh recense environ 80 000 cages d’élevage de homards, fournissant entre 2 600 et 3 000 tonnes de produits commerciaux chaque année.-VNA/VI