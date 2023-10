La 6e session de l'Assemblée nationale (15e législature) s'est ouverte lundi matin, 23 octobre, à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prononce le discours d'ouverture de la 6e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

La séance d'ouverture a été retransmise en direct par la Voix du Vietnam (VOV1), la Télévision du Vietnam (VTV1) et la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale.

Avant l'ouverture de la 6e session, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés de l'Assemblée nationale sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Lors de cette session, l'Assemblée nationale examinera et approuvera neuf projets de loi et un projet de résolution, dont le projet de loi foncière (modifiée), ceux sur le commerce immobilier (modifiée), sur le logement (modifiée), sur les ressources en eau (modifiée), sur les télécommunications (modifiée), sur la gestion et la protection des ouvrages de défense et des zones militaires, sur les forces participant à la protection de la sécurité et de l’ordre à la base, sur l’identité des citoyens (modifiée), sur lur les organisations de crédit (modifiée) et le projet de résolution sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques visant à éliminer les obstacles prescrits dans un certain nombre de lois relatives aux investissements dans la construction d'ouvrages de circulation routière.

Les députés discuteront en outre de huit autres projets de loi, ainsi que de plusieurs questions socio-économiques.

En outre, l'Assemblée nationale examinera les rapports sur le travail judiciaire, les rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la lutte contre les criminalités et les violations de la loi, ainsi que sur l'exécution des décisions judiciaires pour l'année 2023.

S'agissant de la supervision, l'Assemblée nationale travaillera sur la mise en œuvre de ses résolutions concernant les programmes nationaux sur l'édification de la Nouvelle ruralité pour 2021-2025, la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, ainsi que le développement socio-économique des régions ethniques et montagneuses pour 2021-2030.

Particulièrement, les députés procéderont au vote de confiance pour les personnes occupant des postes nommés ou approuvés par l'Assemblée nationale.

La 6e session a une énorme quantité de travail. Les organes de l'Assemblée nationale ont travaillé en étroite collaboration avec les organes du gouvernement tout au long du processus de préparation pour assurer la qualité des contenus soumis à l'organe législatif.