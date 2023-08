Ouverture de la 55e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN en Indonésie

Lors de la 55e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-55), qui s’est ouverte samedi 19 août à Semarang en Indonésie, la délégation vietnamienne, conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, a contribué aux questions de coopération économique intra-ASEAN.

Les chefs des délégations participant à la 55e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-55) à Semarang en Indonésie. Photo: ASEAN

Les questions se sont concentrées sur les préparatifs de la signature du deuxième protocole modifiant l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), les négociations de mise à niveau de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et les préparatifs du lancement des négociations sur l'accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique.

Tout cela démontre le fort engagement du Vietnam en faveur de l'intégration économique régionale et son rôle actif dans les activités promouvant la croissance économique régionale et mondiale, favorisant la reprise économique post-COVID-19 et renforçant les chaînes d'approvisionnement régionales.

Les ministres participant à cette réunion ont informé de la mise en œuvre des initiatives de coopération économique prioritaires de l'Indonésie au cours de l'année 2023 de sa présidence de l'ASEAN, des travaux importants de la Communauté économique de l'ASEAN.

Ils ont noté que quatre des sept initiatives de coopération économique prioritaires du président de l'ASEAN, l'Indonésie, ont été achevées, notamment la signature du deuxième protocole modifiant l’AANZFTA, ainsi que le lancement des négociations sur l'accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique lors du 43e sommet de l'ASEAN, prévu début septembre.

Ils ont également discuté des activités de coopération économique entre l'ASEAN et des partenaires de dialogue tels que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Russie, le Canada, le Royaume-Uni. ..., la mise en œuvre d'accords de libre-échange (ALE) entre l'ASEAN et les pays partenaires, dont la mise à niveau de l'ALE entre l'ASEAN et la Chine, les négociations de l'ALE entre l'ASEAN et le Canada et la mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP).



En marge de cette réunion, ils ont rencontré le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ABAC). Les deux parties ont discuté des recommandations et des priorités de l'ABAC dans les temps à venir, liées à l'utilisation de l'électricité dans la région de l'ASEAN, au renforcement de l'intégration régionale du commerce et des investissements, à la facilitation des activités de coopération sur le développement durable et au maintien des mesures contre les épidémies.