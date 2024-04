Offre limitée, les prix du café et du poivre continuent de grimper

Les prix du poivre et du

café

continuent d'augmenter alors que l'offre sur le marché est limitée. Les exportations de ces deux produits ont également bien progressé.

Le prix du café dans le pays établit continuellement de nouveaux "records" et est sur le point d'approcher les 100 000 dongs/kg. Au premier trimestre dernier, le Vietnam a exporté près de 600 000 tonnes pour un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 3% en quantité mais de plus de 54% en montant.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le café est le deuxième produit ayant le chiffre d'affaires d'export le plus élevé dans le secteur agricole, juste derrière les produits en bois. La raison en est que le prix du café a augmenté de 43,5% par rapport à la même période de l'année dernière et a atteint une moyenne de 3 181 dollars/tonne. Les principaux marchés d'exportation de café du Vietnam ces derniers temps sont restés l'UE, le Japon, les États-Unis, la Russie...

Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), le prix à l’export augmente, mais la quantité de café vietnamien s'épuise et la quantité de café exportée au cours de la campagne 2023-2024 pourrait diminuer de 20% par rapport à la saison précédente.

Quant au poivre, selon les statistiques préliminaires de l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), au cours des deux premiers mois de 2024, le prix moyen à l'exportation du pays a atteint 4 022 dollars/tonne, soit une augmentation de 28,1% en variation annuelle.

Expliquant les causes de la forte hausse du prix du poivre, notamment depuis décembre 2023, Hoang Thi Lien, présidente de VPSA, a précisé que la rupture de stocks, l'augmentation de la demande du marché américain au cours des trois derniers mois de 2023 et la saison tardive des récoltes à Dak Nong avaient entraîné une pénurie temporaire d’offre et une augmentation du prix sur le marché domestique.

Selon Nguyen Thi Thanh Huyen, directrice adjointe de la société Prosi Thang Long, depuis 2023, les exportations de poivre connaissent une croissance soudaine. Le prix du poivre dans le pays augmente depuis décembre 2023. De nombreux agriculteurs et entreprises s’attendent à ce que 2024 soit une année brillante pour les exportations.

Selon l’Association internationale du poivre, la production mondiale en 2023 a atteint 539 000 tonnes, en baisse de 4,3% sur un an.

Pour l’heure, le

poivre

mondial entre dans sa principale récolte dans les principaux pays producteurs, dont le Vietnam, l'Inde et le Brésil. L'IPC prévoit que la production mondiale en 2024 continuera de diminuer de 1,1 %, soit l'équivalent de 6 000 tonnes. Au Vietnam, cette année, la production devrait atteindre 170 000 tonnes, en baisse de 10,5% sur un an. -VNA/VI