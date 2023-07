Nomination du chef de la délégation gouvernementale de négociations sur l'économie et le commerce

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a été nommé chef de la délégation gouvernementale de négociation sur l'économie et le commerce international, en remplacement de Tran Quoc Khanh qui a pris sa retraite. Cette décision a été signée récemment par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

La délégation gouvernementale de négociation sur l'économie et le commerce international assiste le Premier ministre dans la conduite des négociations économiques et commerciales internationales et est le porte-parole officiel sur la mise en œuvre par le Vietnam des engagements économiques et commerciaux internationaux.

Ses tâches principales incluent la protection et le renforcement des intérêts économiques et commerciaux internationaux du Vietnam sur la scène internationale, la direction et la coordination avec les agences concernées pour élaborer des stratégies et plans de négociation dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), du Forum de Coopération économique Asia-Pacifique (APEC), du Sommet Asie-Europe (ASEM), des accords et conventions bilatéraux et multilatéraux liés à l'ouverture des marchés.

Elle est également chargée de négocier et de mobiliser les pays pour reconnaître le Vietnam comme une économie de marché, ainsi que de surveiller et d'encourager la mise en œuvre par le Vietnam des engagements économiques et commerciaux internationaux. Elle doit informer et expliquer aux ministères, secteurs, organisations et entreprises intéressés les engagements officiels du Vietnam. -VNA/VI