Ninh Binh veut séduire les touristes vers des attractions spirituelles

Avec plus de 1.800 reliques, dont un site du patrimoine culturel et naturel mondial, 78 reliques nationales et 3 reliques nationales spéciales, la province de Ninh Binh possède des milliers d'années de traditions historiques. Ses attraits spirituels constituent également une ressource précieuse pour le développement du tourisme.

Photo : Internet

En tant que l'un des quatre sites principaux du complexe paysager de Trang An, le site des reliques de l'ancienne capitale Hoa Lu à Ninh Binh est une destination riche en valeurs culturelles et historiques nationales.

Sur une superficie de plus de 300 hectares, l'ancienne capitale de Hoa Lu est une complexe avec des murs, des grottes, des temples, des tombeaux et surtout des temples anciens. Le site attire chaque année un grand nombre de touristes.

La Directrice adjointe du Centre de conservation des reliques culturelles et historiques de l'ancienne capitale de Hoa Lu, Le Thi Bich Thuc, a fait savoir que les visiteurs de l'ancienne capitale de Hoa Lu peuvent admirer non seulement des œuvres architecturales anciennes se mêlant à un paysage naturel majestueux, mais également des palais datant du 10ème siècle.

Selon Ngo Thi Minh Huong, touriste de la province de Bac Giang, cet endroit est très calme, frais, avec des montagnes, des arbres et une architecture ancienne. Je pense que c'est un endroit idéal pour les étudiants désireux d'en apprendre davantage sur l’histoire du pays.

La province de Ninh Binh a bien réussi ces dernières années à exploiter le tourisme associé aux attractions spirituelles .

La province a élaboré des projets et des plans pour promouvoir au mieux les valeurs culturelles et historiques de l'ancienne capitale.

Le lien entre le tourisme et la culture a contribué à renforcer la préservation des valeurs culturelles, en particulier l'identité culturelle locale.

Le Directeur adjoint du Service du Tourisme de la province de Ninh Binh, Nguyen Cao Tan, a dit : ‘’Nous avons commencé à exploiter le potentiel touristique de lieux spirituels comme celui-ci. Nous devons continuer à préserver ces reliques pour attirer les touristes.’’

Les éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel de Ninh Binh sont des ressources précieuses contribuant à promouvoir l’image et la valeur du secteur touristique de la province.

Ceux-ci devraient fournir une base permettant à Ninh Binh de créer des percées dans le tourisme, en offrant des produits plus originaux pour attirer les visiteurs nationaux et étrangers.