Nécessité de saisir les opportunités de stimuler les exportations de riz

L'occasion est venue et ne se fait pas attendre, il faut donc la saisir pour intensifier l'exportation de riz, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan lors d'une réunion de son ministère sur la situation des exportations de riz.

Le Thanh Hoa, chef adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère, a déclaré que les perspectives du secteur du riz sont jugées relativement positives pour le second semestre 2023, car de nombreux autres producteurs de riz en Asie sont confrontés à des risques de baisse de la production en raison des impacts d'El Nino, qui stimuleront la demande et les prix du riz sur le marché mondial.

Au premier semestre 2023, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 4,27 millions de tonnes pour 2,3 milliards de dollars, en hausse de 22,2% en volume et de 34,7% en valeur en rythme annuel. Les prix à l'exportation se sont établis en moyenne à 539 dollars la tonne dans le même laps de temps, en hausse de 10,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

En ce qui concerne le marché d'exportation du riz, Bui Thi Thanh Tam, de l'Association des vivres du Vietnam (VFA), les Philippines sont le plus grand marché d'exportation du riz du Vietnam. La Chine a connu une croissance positive depuis l'ouverture du marché après la pandémie de COVID-19. Et l'Indonésie a commencé à importer à nouveau du riz, ce qui a entraîné une forte augmentation des exportations de riz du Vietnam vers ce marché.

Chargement du riz pour exportations au port de Saigon. Photo: VNA



Actuellement, les exportations de riz sont favorables, notamment en fin d'année, car les grands marchés continuent d'acheter de manière soutenue, comme la Chine, les Philippines, la Malaisie, etc. Dans les prochains jours, l'Indonésie va lancer un nouvel appel d'offres pour 300.000 tonnes de riz et devrait continuer à le faire régulièrement, a-t-elle indiqué.

Selon Le Thanh Hoa, il est nécessaire de réviser et de mettre à jour les normes de la chaîne de valeur du riz conformément au marché international. Il est également important d'étudier et de développer un décret de gestion de la marque des produits agricoles (y compris le riz).

Parallèlement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural poursuit l'élaboration du projet "Développement durable d'un million d'hectares de riziculture spécialisée de haute qualité liée à une croissance verte dans le delta du Mékong" et soumettra bientôt au gouvernement le projet "Développement d'un système logistique visant à améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles du Vietnam d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2050". -VNA/VI