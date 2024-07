Message de condoléances des dirigeants de l'ASEAN pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Les hauts dirigeants des pays de l'ASEAN ont publié le 24 juillet un message de condoléances suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

Voici le texte intégral du message :

MESSAGE DE CONDOLÉENCES DES DIRIGEANTS DE L'ASEAN POUR LE DÉCÈS DE SON EXCELLENCE NGUYEN PHU TRONG, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI COMMUNISTE DU VIET NAM

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Son Excellence Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, le 19 juillet 2024. En cette période de chagrin et de deuil national, nous souhaitons exprimer nos plus profondes et sincères condoléances à la famille et aux proches du Secrétaire général Nguyen Phu Trong, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République socialiste du Vietnam.

Le leadership du secrétaire général Nguyen Phu Trong et son service tout au long de sa vie envers son peuple et son pays resteront profondément gravés dans les mémoires et ses contributions à la paix, à l’amitié et à la coopération régionales et internationales constitueront un héritage inestimable et durable.

Toujours le 24 juillet, lors de la réunion de la Commission de la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), première activité dans le cadre de la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des réunions connexes, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN ont observé une minute de silence pour exprimer leurs sincères condoléances suite au décès du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, un dirigeant qui a apporté d'importantes contributions à la paix, à l'amitié et à la coopération dans la région et dans le monde.-VNA/VI