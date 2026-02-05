Lutte contre la pêche INN : Dong Thap restructure sa flotte de pêche vers un développement durable

Le Comité populaire de la province de Dong Thap met en œuvre un plan de conversion de certains métiers de la pêche ayant un fort impact sur les ressources halieutiques et l’environnement, afin de restructurer progressivement la flotte de pêche locale dans une perspective durable et respectueuse des écosystèmes.

Le plan vise à remplacer progressivement les métiers de pêche les plus préjudiciables aux ressources halieutiques, à l’environnement et aux écosystèmes par des activités plus durables, tout en orientant une partie des navires vers d’autres secteurs afin de rééquilibrer la capacité d’exploitation en fonction des réserves halieutiques, en garantissant un emploi et un revenu stables à 100 % des pêcheurs concernés, contribuant ainsi à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Pour accompagner cette restructuration, le Conseil populaire provincial a publié la Résolution n°47/2025/NQ-HDND du 31 décembre 2025, prévoyant des soutiens à destination des organisations et particuliers propriétaires de navires d’une longueur égale ou supérieure à six mètres, immatriculés à Dong Thap, relevant de métiers de pêche à fort impact sur les ressources halieutiques et cessant volontairement leurs activités de capture, dans le respect des réglementations en vigueur.

Le budget total prévu dépasse 30,3 milliards de dongs, dont 27,9 milliards de dongs destinés au soutien aux navires, et plus de 2,4 milliards de dongs consacrés à l’aide à la formation professionnelle et à la recherche d’emploi pour les armateurs et les marins des navires concernés. La période d’application s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

La province de Dong Thap compte actuellement 1.523 navires. Le nombre total de travailleurs directement engagés dans les activités de pêche s’élève à environ 9.590 personnes.

Selon les autorités locales, cette restructuration est indispensable pour restaurer durablement les ressources halieutiques, stabiliser les revenus des pêcheurs et assurer le développement durable du secteur de la pêche provincial. - VNA/VI