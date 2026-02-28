Lutte contre la pêche INN : Dak Lak renforce la gestion de sa flotte de pêche

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phung Duc Tiên, s'exprime lors de la séance de travail. Photo: VNA

Le 27 février, une mission de travail du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, conduite par le vice-ministre Phung Duc Tien, accompagnée de représentants de plusieurs ministères, secteurs et unités concernées, a tenu une séance de travail avec le Comité populaire de la province de Dak Lak sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors de la réunion, le vice-ministre Phung Duc Tien a demandé à la province de se concentrer sur la gestion du nombre de navires de pêche enregistrés et autorisés à opérer. Il a requis un réexamen complet des dossiers et des données liés aux activités d’exploitation, de collecte et de transformation des produits halieutiques, en mettant l’accent sur la vérification, l’identification et le traitement des cas d’entreprises et de navires présentant des signes d’infraction aux réglementations en vigueur.

Les services spécialisés ont également été invités à finaliser et harmoniser les statistiques relatives à la lutte contre la pêche INN.

Le vice-ministre a en outre demandé à la province de bien préparer les procédures nécessaires en vue de l’accueil et du travail avec la mission d’inspection de la Commission européenne (CE), prévue en mars 2026, dans le cadre des efforts visant à obtenir la levée du « carton jaune » imposé au secteur halieutique vietnamien.

Lors de la séance, des représentants des ministères et secteurs concernés ont échangé sur plusieurs sujets afin d'aider la province de Dak Lak à surmonter les difficultés et à résoudre les insuffisances persistantes dans la lutte contre la pêche INN.

Nguyen Thien Van, vice-président du Comité populaire de la province de Dak Lak, a indiqué que la lutte contre la pêche INN dans la province avait connu des évolutions positives, grâce à la forte détermination des dirigeants et des cadres locaux, à l’implication de l’ensemble du système politique, ainsi qu’à la participation active des entreprises et des pêcheurs.

Il a par ailleurs proposé que les autorités centrales apportent un appui en ressources humaines spécialisées afin d’aider la province à remédier aux insuffisances existantes et à contribuer, avec l’ensemble du pays, à la levée du « carton jaune » de la CE.

Selon la Direction provinciale des pêches et des îles, à la date du 25 février 2026, Dak Lak comptait près de 2.600 navires de pêche enregistrés dans le système national de données, dont 22 navires en cours de finalisation des procédures de délivrance de licences et ne participant pas aux activités en mer.

Actuellement, 100 % des navires d’une longueur de 15 mètres et plus (685 navires) ont achevé l’installation des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS), conformément aux réglementations en vigueur. La délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement au port de pêche de Dong Tac pour inspecter la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN. Photo: VNA

Auparavant, dans l’après-midi du 26 février, la délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’était rendue au port de pêche de Dong Tac pour inspecter la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN.