L’Orchestre mondial des jeunes donnera deux concerts à Hanoi

L’Orchestre mondial des jeunes (WYO) se produira aux côtés de l’Orchestre symphonique des jeunes de l’Académie nationale de musique du Vietnam (VNAMYO) dans le cadre du projet musical intitulé « Sounds of Brotherhood », qui aura lieu à Hanoi.

Fondé en 2001 par le chef d'orchestre italien Damiano Giuranna, le WYO a accueilli environ 3 500 talents venus de tous les continents et participé à de nombreuses tournées musicales à travers le monde. Photo : WYO.





Le chef d’orchestre Damiano Guiranna et 45 membres du WYO, ainsi que 25 membres du VNAMYO, répéteront et se produiront ensemble du 30 mars au 10 avril. Les temps forts seront deux concerts sur le thème «The night of ascending dragon », le soir du 6 avril à la grande salle de concert de l’Académie nationale de musique, et «Gala Opera Puccini» le 10 avril à l’Opéra de Hanoi.

Lors de ces concerts, le public aura l’occasion de découvrir des instruments de musique classique et des œuvres écrites par des compositeurs célèbres tels que Tchaïkovski, Rossini et Puccini, ainsi que des œuvres de compositeurs vietnamiens comme Dang Huu Phuc et Trân Manh Hùng. La combinaison de jeunes artistes de 20 pays et territoires du monde entier diffusera une énergie positive aux mélomanes de Hanoi.

Promouvoir la diplomatie culturelle et les efforts de paix

« Sound of Brotherhood » est un projet musical lancé par WYO en Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, pour une durée de trois ans. Ce projet prend son origine de l’initiative du directeur artistique et fondateur du WYO, Damiano Giuranna, qui veut démontrer que la musique ne doit pas se limiter à être une nécessité culturelle de la classe supérieure, mais qu’elle peut représenter un outil puissant de communication des idées et des valeurs, ou encore un instrument de diplomatie culturelle. Il bénéficie de l’assistance des fondations CDP et LCA Studio Legale, de l’ambassade d’Italie à Hanoï, du consulat général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville et d’un certain nombre de partenaires vietnamiens et internationaux.

Ce projet traduit l’engagement du WYO à promouvoir le dialogue et une culture de la paix entre les peuples du monde entier à travers l’art et la musique. Il permet également de renforcer la coopération culturelle et artistique entre l’Italie et le Vietnam, de développer l’expression artistique, musicale et théâtrale chez les jeunes générations, ainsi que de soutenir la formation de jeunes artistes vietnamiens.

Dans le cadre du projet, sont prévus des concerts musicaux, un atelier de théâtre intitulé « Dialogues en musique », animé par des acteurs professionnels italiens, en collaboration avec l’Université de théâtre et de cinéma de Hanoi, et un appel à projets multidisciplinaires à destination des artistes vietnamiens, avec l’aide de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam (VICAS).

Le programme musical et artistique appelé WYO4Children est un volet important du projet. Lancé officiellement le 27 janvier dernier, à Hô Chi Minh-Ville, par la fondation WYO, en collaboration avec les sœurs missionnaires de la Charité de la province de Binh Duong, le programme permet de rassembler 80 orphelins et enfants vietnamiens abandonnés, âgés de 5 à 17 ans, pour soutenir leur croissance individuelle, émotionnelle, sociale, humaine et spirituelle à travers la musique et l’art.

Le programme comprend des cours hebdomadaires, durant lesquels les enfants ont l’opportunité de recevoir une formation musicale de base et de jouer des instruments classiques et traditionnels vietnamiens.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta, a salué le lancement du projet «Sound of Brotherhood» au Vietnam, qui contribuera de manière importante au renforcement des échanges populaire entre le Vietnam et l’Italie.

Enrico Padula, consul général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, de son côté, a décrit la musique comme « un langage universel qui rassemble les cultures et qui transmet des émotions et des sensations qui transcendent les réalités individuelles ». Il a souligné que ce projet représente entre le Vietnam et l’Italie « un pont fondamental pour le dialogue et la compréhension mutuelle, afin de dépasser les distances géographiques ».

À propos du WYO

Le WYO, basé en Italie, a été fondé le 15 septembre 2001 par le chef d’orchestre italien Damiano Giuranna, afin de soutenir la diplomatie culturelle et de contribuer aux efforts de paix. Actuellement, le WYO a accueilli environ 3.500 talents venus de tous les continents et participé à de nombreuses tournées musicales à travers le monde.

En janvier 2014, l’organisation a créé la fondation WYO, qui a pour mission de gérer les activités du WYO et de tous les groupes de musique qui en sont issus. Placée sous la gestion de l’organisation non gouvernementale Musica Europa, la fondation WYO vise à développer les jeunes talents musicaux et à lancer des projets artistiques et musicaux destinés à renforcer la sensibilisation de la population sur les grands sujets de société tels que la paix, la fraternité, le dialogue multiculturel, ou encore la diplomatie culturelle.

Adolfo Vannucci, président de la fondation WYO, a affirmé que son organisation « recherche et encourage la tradition locale, en développant des expériences artistiques qui relient la tradition et la modernité, qui apportent un enrichissement pédagogique et qui nourrissent la vie sociale et la croissance personnelle avec du sang neuf ». Après des initiatives réussies dans des pays comme l’Iran, Israël, la Palestine, le Maroc, le Liban, les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie, le WYO souhaite arriver en Asie du Sud-Est, une « terre d’anciennes civilisations ». – NDEL/VNA/VI