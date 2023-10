Les touristes privilégient de plus en plus le tourisme vert après le COVID-19

Après le COVID-19, les visiteurs étrangers au Vietnam ont tendance à être intéressés par les stations balnéaires dotées d'espaces calmes et verts, proches de la nature, pour se détendre et régénérer leur énergie.

Après le COVID-19, les visiteurs étrangers au Vietnam ont tendance à être intéressés par les stations balnéaires dotées d'espaces calmes et verts, proches de la nature, pour se détendre et régénérer leur énergie. Photo: vtr.org.vn

Cette information a été annoncée lors d’un colloque organisé mardi 10 octobre à Hanoï par l’Institut de recherche sur le développement touristique de l’Autorité nationale du tourisme.

Selon les participants, même si les touristes étrangers ont tendance à faire des économies, ils sont néanmoins prêts à dépenser de l’argent pour protéger l’environnement écologique de leur destination touristique.

Par conséquent, dans les temps à venir, les principaux thèmes du tourisme vietnamien seront le tourisme maritime, l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme gastronomique, le tourisme de santé, le tourisme sportif, le tourisme de croisière, le tourisme communautaire.

D’autres nouvelles tendances de voyage des visiteurs étrangers au Vietnam sont des destination écologiques et durables, des destinations du tourisme rural, ainsi que des destination culturelles, communautaires...

La plupart des touristes souhaitent voyager de manière indépendante et organiser leur propre voyage car ils souhaitent contrôler leur emploi du temps, avoir la flexibilité de modifier leurs plans en fonction de la réalité et de leurs préférences personnelles, et réaliser des économies.

Lors du colloque, de nombreux experts ont proposé des solutions pour attirer davantage de touristes, tout en soulignant l’importance d’instaurer un environnement touristique convivial, garantissant la sécurité des voyageurs. Il est nécessaire de construire l’image d’un tourisme vietnamien convivial, sûr et hospitalier.

Les participants ont également souligné l’importance des ressources humaines, en particulier celles hautement qualifiées, pour répondre aux nouvelles tendances.