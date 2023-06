Les ressortissants ont un rôle à jouer pour mieux exporter le made in Vietnam

Les délégués à une conférence tenue en format hybride mercredi 26 juin à Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont proposé des pistes pour renforcer la coordination avec les Vietnamiens résidant à l’étranger pour amener les produits vietnamiens sur le marché mondial.

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyên Hô Hai, chef du comité de pilotage du mouvement “les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes” de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Des représentants du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, des départements de la ville, des organes diplomatiques du Vietnam en Thaïlande, aux États-Unis, en Australie et au Japon et des responsables d’associations vietnamiennes dans certains pays ont assisté à la conférence en ligne, des entrepreneurs vietnamiens résidant à l’étranger ont assisté à cet événement.

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyên Hô Hai, chef du comité de pilotage du mouvement “les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes” de Hô Chi Minh-Ville a appelé à des solutions pour accélérer ce mouvement, contribuant à l’accomplissement des tâches socio-économiques de la ville et au développement général du pays.

Le chef de la division des relations économiques, des sciences et de la technologie du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Pham Viêt Hung, a constaté l’absence des canaux d’importation gérés par les Vietnamiens résidant à l’étranger, estimant que la plupart des marchandises vietnamiennes sont exportées par des entreprises étrangères.

Il a recommandé d’établir un réseau d’entrepreneurs vietnamiens à l’étranger pour multiplier les canaux de distribution sur les marchés étrangers, les associations des entrepreneurs vietnamiens servant de points focaux, et d’organiser davantage de forums des affaires pour présenter et exporter le made in Vietnam.

Intervenant par visioconférence, le conseiller de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, a déclaré qu’avec plus de 330 millions d’habitants, les États-Unis représentent la cible et le marché potentiel des produits vietnamiens.

Dans les temps à venir, les entreprises vietnamiennes doivent tirer parti des accords signés entre les deux pays, du potentiel de marché des régions où habitent un grand nombre de ressortissants vietnamiens et introduire des marchandises dans le système de distribution des Vietnamiens aux États-Unis.

Lors de la conférence, des représentants d’associations des entreprises vietnamiennes à l’étranger, des entrepreneurs vietnamiens résidant à l’étranger ont affirmé que les communautés des ressortissants vietnamiens s’intéressent et veulent utiliser les marchandises vietnamiennes et sont prêtes à les présenter et à promouvoir le made in Vietnam et à contribuer à la construction d’un réseau de consommation marchandises vietnamiennes leurs pays de résidence.