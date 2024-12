Les recettes fiscales du commerce électronique dépassent les 4,2 milliards de dollars

Les contributions fiscales cumulées des organisations et des particuliers engagés dans le commerce électronique ont totalisé 108.000 milliards de dongs (4,25 milliards de dollars) au cours des 11 premiers mois de cette année, selon le Département général des impôts.

Ce chiffre augmente de 22 % par rapport aux recettes fiscales moyennes de la même période en 2023.

À ce jour, 116 prestataires de services étrangers, dont Google, Meta, Netflix et TikTok, se sont enregistrés, ont déclaré et payé des impôts via le portail fiscal électronique.

À la fin du mois de novembre, les contributions fiscales des prestataires étrangers s'élevaient à 19 700 milliards de dongs. Plus précisément, les déclarations fiscales directes via le portail ont atteint 8 680 milliards de dongs cette année, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente.

En décembre, l'administration fiscale intensifiera sa gestion de la collecte des taxes sur le commerce électronique en lançant un portail fiscal électronique conçu pour les particuliers engagés dans le commerce électronique afin de faciliter la déclaration et le paiement des impôts.

En outre, les efforts se concentreront sur l'examen de la conformité des prestataires de services étrangers avec les lois fiscales vietnamiennes pour les activités commerciales transfrontalières.

L'administration fiscale continuera de collecter des données sur les organisations et les particuliers opérant sur des plateformes numériques et de procéder à des inspections lorsque des signes d'infractions fiscales sont détectés.

Les recettes fiscales provenant des activités de commerce électronique ont régulièrement augmenté depuis 2016, à l'exception de 2020 où elles ont diminué en raison de l'impact sévère de la pandémie de COVID-19.

Les recettes fiscales du secteur ont grimpé en flèche en 2022, passant de 1,59 billion de dongs en 2021 à 83 billions de dongs. En 2023, les recettes fiscales du commerce électronique ont poursuivi leur trajectoire ascendante, atteignant 97 billions de dongs avec un taux de croissance de 16,87 %. - VNA/VI