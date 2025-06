Les plans se préparent pour évacuer les citoyens vietnamiens en Israël et en Iran

Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

Ces derniers jours, le ministère des Affaires étrangères (MAE), les ministères et agences vietnamiens concernés ont mené des discussions et étudié en profondeur des plans d’évacuation en toute sécurité des citoyens vietnamiens et de leurs biens d’Israël et d’Iran vers un pays tiers ou vers le Vietnam, a déclaré jeudi 19 juin à la presse la porte-parole du MAE, Pham Thu Hang.



Interrogée sur les efforts de protection des citoyens dans ces deux pays du Moyen-Orient face à l’escalade du conflit, la diplomate a déclaré que le 13 juin, le ministère avait publié un avis conseillant aux citoyens vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Israël et en Iran de se conformer aux réglementations et consignes de sécurité des autorités locales, de rester en contact et de suivre attentivement les avertissements du ministère des Affaires étrangères et des agences vietnamiennes dans les deux pays.



Elle a cité des statistiques des missions diplomatiques vietnamiennes en Israël et en Iran indiquant qu’il y a actuellement plus de 700 citoyens vietnamiens en Israël et 37 ressortissants vietnamiens, ainsi que quatre personnes d’origine vietnamienne, en Iran. À ce jour, aucune victime n’a été signalée parmi les communautés vietnamiennes de ces deux pays.



Le ministère a demandé aux agences vietnamiennes en Israël, en Iran, ainsi qu’à celles des pays voisins, de suivre de près la situation et d’exiger des autorités locales qu’elles garantissent la sécurité absolue des citoyens vietnamiens vivant, étudiant et travaillant dans les zones à haut risque.



Parallèlement, les services du ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes au Moyen-Orient et dans les régions voisines ont collaboré étroitement avec les autorités nationales, les missions diplomatiques étrangères à Hanoi, les autorités des pays hôtes et les ambassades étrangères afin d’élaborer des plans de protection, d’assurer la sécurité des citoyens et des locaux diplomatiques, et d’élaborer des plans d’évacuation des citoyens vietnamiens se trouvant dans les zones de conflit vers un pays tiers ou au Vietnam, a-t-elle fait savoir.



Selon la porte-parole, au 19 juin, l’ambassade du Vietnam en Iran, en coordination avec celles de Russie et des pays concernés, a déployé des efforts de protection des citoyens pour évacuer 18 citoyens vietnamiens d’Iran vers un pays tiers ou les rapatrier, tout en surveillant de près la situation et en se tenant prête à prendre les mesures de protection nécessaires pour les citoyens vietnamiens restants en Iran.



L’ambassadeur et quatre membres du personnel de l’ambassade du Vietnam en Iran se trouvent toujours dans le pays hôte et maintiennent des contacts étroits avec les citoyens vietnamiens restants afin de garantir la mise en œuvre optimale des mesures de protection.



Actuellement, tous les citoyens vietnamiens sont en sécurité, mentalement stables et en contact régulier avec l’ambassade. L’ambassade a également continué de conseiller à la communauté de rester vigilante, d’éviter les lieux bondés, de respecter scrupuleusement la réglementation locale et les consignes de sécurité, et de suivre attentivement les mises à jour et les avertissements du ministère des Affaires étrangères et de l’agence.



La porte-parole a également indiqué que l’ambassade du Vietnam en Israël coordonnait ses efforts avec les missions de représentation vietnamiennes dans les pays voisins pour mettre en œuvre des plans d’intervention d’urgence et procéderait à l’évacuation des citoyens vietnamiens vers un pays tiers. L’ambassade a également mis en place un formulaire d’inscription en ligne pour les citoyens vietnamiens souhaitant quitter Israël pour le Vietnam ou un pays tiers afin de dresser une liste et d’évaluer les besoins, et collabore avec les autorités compétentes pour élaborer des plans de soutien appropriés.



L’ambassade a conseillé aux citoyens vietnamiens de rester calmes, d’être proactifs et, si possible, de tenter de quitter Israël par les postes frontières terrestres lorsque les conditions de sécurité le permettront. Les citoyens sont invités à suivre attentivement les mises à jour du ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade du Vietnam en Israël, ainsi que les alertes des autorités locales, a déclaré la diplomate. – VNA/VI