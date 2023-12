Les localités du Sud préparent la haute saison touristique de fin d’année

Dotées de diverses ressources pour le développement du tourisme, les localités du Sud planifient un large éventail d’activités de promotion culturelle, sportive et commerciale associées au tourisme afin d’attirer davantage de visiteurs pendant la période des fêtes de fin d’année et le Nouvel An lunaire.

Touristes internationaux accostant au port international de Bà Ria-Vung Tàu. Photo: VNA

Du 4 au 10 décembre, la troisième Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a eu lieu avec une multitude d’activités touristiques, sportives et musicales, ainsi que des programmes de promotion visant à stimuler la demande de shopping et de voyages dans la mégapole économique du sud.

L’édition de cette année a encouragé la croissance de l’écosystème touristique, le développement d’un tourisme vert et responsable, la création des avantages compétitifs et l’amélioration de la qualité de la croissance du secteur.

Dans la partie la plus méridionale du pays, le tout premier festival des crevettes et un forum sur les produits OCOP (À chaque commune son produit) dans la région du delta du Mékong ont eu lieu dans la province de Cà Mau.

Trân Hiêu Hung, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré qu’en plus des séminaires et des activités de promotion commerciale visant à valoriser la filière crevette et les produits OCOP, il y avait une promotion du tourisme culturel et artistique.

Parallèlement, le tout premier festival des fleurs et des ornements de Sa Dec 2023, sur le thème «Amour de la terre – Amour des fleurs», aura lieu dans la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, du 30 décembre 2023 au 5 janvier 2024.

L’événement vise à honorer l’art de la floriculture dans la ville de Sa Dec, en soulignant la valeur économique des produits floraux et ornementaux. Il vise à stimuler la croissance de l’industrie des fleurs et des plantes ornementales en combinaison avec le tourisme agricole.

À cette occasion, quatre nouveaux circuits expérientiels seront lancés, présentant des expériences agricoles, des villages de métiers traditionnel et un patrimoine culturel distinctif dans plusieurs districts et villes de la province.

Les événements promettent d’offrir aux visiteurs l’occasion d’explorer la campagne paisible, de découvrir des villages de métiers traditionnels centenaires ou de s’immerger dans des espaces culturels qui portent l’empreinte du temps.

Touristes visitant la Poste de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a déclaré que le comité avait demandé aux départements, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre des mesures visant à accélérer la reprise et le développement du tourisme.

La ville s’efforce de promouvoir efficacement plus de 40 produits touristiques nouvellement réalisés dans le cadre du programme «À chaque district son produit», tout en élargissant l’application des technologies de l’information au tourisme pour présenter les destinations phares de la ville.

Dans les temps à venir, la ville continuera à organiser des festivals et des événements qui ont attiré un grand nombre de touristes ces derniers temps, tels que les festivals fluviaux, les festivals de musique internationaux et le festival Ao Dai (tunique traditionnelle vietnamienne), pour créer des caractéristiques uniques comme autant d’arguments touristiques, a-t-il ajouté. – VNA/VI