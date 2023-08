Les Journées culturelles de Hôi An hautes en couleur à Paris

Les Journées culturelles de Hôi An à Paris se sont ouvertes mardi 29 août au Centre culturel du Vietnam en France, à Paris, avec au menu notamment des produits artisanaux typiques, des spectacles de danse et des performances d’art populaire.

Hôi An choisit de présenter à Paris de riches programmes d’art populaire. Photo : VNA

Le Comité populaire de la ville de Hôi An en collaboration avec le Centre culturel du Vietnam en France organisera ce programme pour promouvoir la culture et le tourisme de Hôi An auprès des amis Français, de la communauté vietnamienne en France et des touristes en général, a déclaré en ouverture son président Nguyên Van Son.

Forte de ses atouts culturels et écologiques, Hôi An est devenue ces dernières années une ville touristique, une destination de prédilection du Centre du Vietnam. Chaque année, Hôi An accueille plus de 5 millions de touristes, dont un nombre croissant d’étrangers, a-t-il fait valoir.

La vieille ville de Hôi An, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1999, était un port marchand prospère, un grand centre commercial d’Asie du Sud-Est du 15e au 19e siècle. L’épanouissement économique de pair avec les mutations du processus de réception sélective a donné lieu à une harmonie dans l’association des civilisations orientales et occidentales dans une petite ville du nom de FaiFo au Moyen Âge.

Selon l’ambassadeur Dinh Toan Thang, Hôi An est une destination préférée non seulement des Vietnamiens mais aussi de nombreux touristes internationaux. Elle est la fierté de tous les Vietnamiens.

Les Journées culturelles de Hôi An à Paris s’inscrivent dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France (1973-2023), a-t-il fait savoir.

Pour cet événement spécial, le public est invité à assister aux performances artistiques couleurs de la vieille ville de Hôi An et de la province de Quang Nam, notamment concerts d’instruments de musique des minorités ethniques, défilés de mode danses et chants comme le bài chòi, art traditionnel du Centre du Vietnam inscrit en 2017 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Hôi An a noué des relations très étroites avec des agences et organisations françaises, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le président du Comité populaire de la ville de Hôi An Nguyên Van Son.

Elle travaille en collaboration avec l’ambassade de France au Vietnam pour construire un quartier français sur la base de la rue Phan Bôi Châu. L’Agence française de développement (AFD) a soutenu un projet de conservation de la vieille ville de Hôi An d’un coût d’investissement de près de 1.000 milliards de dôngs, a-t-il fait savoir.

Hôi An s’efforce de construire une ville créative, dans le but de devenir membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Le Comité populaire de la ville a soumis en juin 2023 une candidature pour rejoindre le réseau regroupant actuellement près de 300 villes dans le monde.