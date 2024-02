Les journaux britanniques font l’éloge de la photo de la montagne Ba Den au Vietnam

Le photographe Trân Tuân Viêt a été nommé lauréat de la liste des oeuvres de la catégorie ''Prix national et régional des Sony World Photography Awards 2024''.



Sa photo montre la statue de Bouddha au sommet de la montagne Ba Den, dans la province de Tay Ninh, au sud-ouest du pays. Il a été capturé à l’aube d’octobre 2023.

La photo de Trân Tuân Viêt figurait parmi 415.000 candidatures prises par plus de 74.000 photographes de 206 pays et territoires à travers le monde, devenant ainsi le seul représentant vietnamien à figurer sur la liste.

La statue de Bouddha au sommet de la montagne Ba Den. Photo: VNA



Les œuvres gagnantes devraient être exposées à la Somerset House à Londres, au Royaume-Uni, en avril prochain.

La beauté de la montagne Ba Den a ''provoqué une fièvre''' dans les médias internationaux, lorsque certains journaux et magazines célèbres avec un large lectorat tels que le Daily Mail, The Mirror, Daily Record, Euronews et The Times ont loué et classé la photo au premier rang de la liste des œuvres primées.

« Cette image spectaculaire montre la montagne Ba Den, enveloppée de brume. Avec une altitude de 3.268 pieds (996 m), le sommet, qui ressemble à un bol renversé, est le plus haut du delta du Mékong au Vietnam », a écrit le Daily Mail.

Photo: Trân Tuân Viêt

Selon le Times, le point culminant de l'oeuvre est l'image de la plus haute statue de Bouddha en bronze d'Asie située au sommet de la montagne au milieu des nuages.



Surnommée le toit du Sud du Vietnam, la montagne abrite un certain nombre de pagodes et de temples bouddhistes qui attirent des millions de touristes chaque année.

Les Sony World Photography Awards sont un prestigieux concours international de photographie, organisé depuis 2007. -VNA/VI