Les flux d’investissements de la Chine vers le Vietnam s’accélèrent

Si dans le passé la Chine n'était que le principal partenaire commercial du Vietnam, elle est devenue au cours des cinq dernières années l'un des cinq pays y affichant l'investissement le plus élevé, selon des sources officielles.

Les données de l'Agence des investissements étrangers du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement montrent qu'au cours des sept premiers mois de cette année, Singapour a dominé l'investissement direct étranger (IDE) dans le pays, avec près de 6,52 milliards de dollars, soit 36,2% du total et une augmentation de plus de 79% en un an. Viennent ensuite Hong Kong (Chine), le Japon et la Chine.

Cependant, la Chine arrive en tête de liste en termes de nouveaux projets d'investissement, représentant près de 30 % du total.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a souligné que l'IDE chinois comprend de nombreuses sociétés internationales dans les domaines de la technologie, de l'électricité et de l'électronique, de la transformation, de la fabrication, du développement des infrastructures, des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Récemment, le groupe technologique BOE basé à Pékin a investi dans une usine de terminaux intelligents dans le parc industriel de Phu My 3, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), avec un capital total de 277,5 millions de dollars, spécialisée dans l'assemblage et la fabrication d'écrans d'ordinateurs, de téléviseurs et de circuits imprimés. Elle devrait entrer en service en 2026. En 2019, la société avait également ouvert une usine dans la province de Dong Nai (Sud).

À ce jour, de nombreux projets d'un montant pouvant atteindre des milliards de dollars ont été déployés au Vietnam par des entreprises chinoises telles que Goertek, BYD, Radian, Brotex, Wingtech, Deli et Trina Solar. Le plus récent est un projet commun entre la société chinoise Chery et le groupe vietnamien Geleximco, pour la production de véhicules électriques Omoda et Jaecoo, d'une valeur de plus de 800 millions de dollars.

Selon Nguyen Mai, président de l'Association des investisseurs étrangers, les IDE chinois augmentent grâce aux avantages du pays que sont la proximité géographique, les bas coûts de main-d'œuvre, de location de terrains et les incitations fiscales. - VNA/VI