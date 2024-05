Les exportations de caoutchouc au cours des cinq mois estimées à 842 millions de dollars

Photo d'illustration: vneconomy.vn

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, au cours des cinq premiers mois de 2024, les exportations de caoutchouc sont estimées à 842 millions de dollars, soit une augmentation de 3,9% par rapport à la même période en 2023.



Selon Vo Hoang An, secrétaire général de l'Association vietnamienne du caoutchouc (Vietnam Rubber Association), les produits vietnamiens en caoutchouc sont exportés vers 80 marchés à travers le monde. Les plus gros importateurs sont la Chine, l’Inde et l’Europe.



Selon un représentant de l’Agence du Commerce Extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, les prix du caoutchouc naturel atteignent des niveaux élevés en raison de la demande croissante de l'industrie chinoise des véhicules électriques et d’une baisse de la production en Thaïlande et en Indonésie. Les prix du caoutchouc à l'exportation du Vietnam augmentent également, ouvrant des perspectives positives pour l'industrie vietnamienne du caoutchouc.-VNA/VI