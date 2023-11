Les étudiants vietnamiens en Italie resserrent leur connexion

Le deuxième Congrès de l'Association des étudiants vietnamiens en Italie (ASVI) pour le mandat 2023-2025 s'est tenu le 4 novembre à Rome, avec la participation en présentiel et en ligne de 37 délégués représentant un millier d'étudiants et d'étudiants diplômés vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent dans le pays européen.

Des délégués participent au Congrès. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Luu Tra My, membre du secrétariat et responsable du bureau du comité central de l'Association des étudiants vietnamiens, a souligné l'importance pour l'ASVI de promouvoir la mise en œuvre des programmes et des actions de l'association, de renforcer la connexion des étudiants vietnamiens dans toutes les régions d'Italie et de participer activement à la préparation du 11e Congrès national de l'Association des étudiants vietnamiens pour le mandat 2023-2028.

Les participants ont fait le bilan des activités de l'association au cours du mandat 2021-2023. Plus précisément, au cours du mandat dernier, l'ASVI a organisé de nombreuses activités et événements importants et de grande envergure dans de nombreux domaines tels que les sports, la culture et l'éducation pour les étudiants vivant et étudiant en Italie ainsi que pour ceux qui sont passionnés par la culture italienne.

L'Association a également organisé et participé à des activités bénévoles, attirant un grand nombre d'étudiants.

Au cours du mandat 2023-2025, le comité exécutif de l'ASVI continuera de promouvoir la gestion des étudiants, la communication, l'apprentissage et la recherche scientifique, la culture et les activités sportives afin de renforcer la connexion au sein de la communauté des étudiants vietnamiens en Italie.