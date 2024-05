Les États-Unis s'efforcent d'améliorer la vie des personnes handicapées au Vietnam

L’USAID finance des équipements de réadaptation à l’hôpital de médecine traditionnelle et de réadaptation de la province de Binh Dinh. (Photo : VietnamPlus)

Depuis 1991, l’administration américaine a contribué à hauteur de plus de 155 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie de millions de personnes handicapées vietnamiennes, dans le cadre des efforts visant à aider le Vietnam à faire face aux conséquences de l'après-guerre, a déclaré la directrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) pour le Vietnam, Aler Grubbs.

"Les personnes handicapées représentent 7 % de la population vietnamienne, le besoin de services de réadaptation est donc énorme", a-t-elle déclaré dans une interview au journal électronique VietnamPlus à propos du soutien américain aux services de santé pour les personnes handicapées à l'occasion de la Journée vietnamienne des personnes handicapées (18 avril).

Selon une enquête menée en 2020 par le ministère de la Santé, il y avait une pénurie de personnel de réadaptation fonctionnelle à tous les niveaux, qui ne répondait qu'à 50 % de la demande. Ainsi, il est nécessaire d'améliorer les systèmes de services de réadaptation fonctionnelle et de renforcer la formation des ressources humaines dans ce domaine, a-t-il souligné.

Elle a également souligné la nécessité d'introduire de nouvelles spécialités de réadaptation fonctionnelle, de continuer à développer les infrastructures, les technologies d'assistance et d'augmenter les ressources financières pour le secteur de la réadaptation au Vietnam. Ce faisant, le nombre de personnes pouvant accéder à des services durables et de haute qualité augmentera considérablement, a déclaré Aler Grubbs, ajoutant que l’administration américaine se coordonne avec le Vietnam pour relever ces défis.

Toujours selon Aler Grubbs, les personnes handicapées au Vietnam et dans le monde entier sont confrontées aux mêmes obstacles, notamment l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux transports, ainsi que l'inclusion dans les processus décisionnels, les politiques et les événements qui les concernent.

L'ambassade des États-Unis au Vietnam, par l'intermédiaire de l'USAID, fournit une assistance dans divers domaines, notamment les services de réadaptation fonctionnelle, les soins à domicile, les services sociaux, l'amélioration de l'accessibilité, la promotion de l'inclusion économique et le soutien à l'application des politiques du pays concernant les personnes handicapées, a-t-elle déclaré. Leur soutien se concentre sur les provinces fortement aspergées par l’Agent Orange.

Le soutien américain contribue de manière significative à promouvoir l'égalité des droits pour les personnes handicapées, y compris les efforts visant à éliminer les obstacles à leur intégration dans tous les aspects de la vie sociale, a-t-elle déclaré, citant l'adoption de la loi sur les personnes handicapées et la création du Comité national des personnes handicapées, un modèle qui suit les meilleures pratiques du monde à titre d'exemple.

Les États-Unis ont également aidé le Vietnam à développer le premier baccalauréat en ergothérapie.

Depuis 2016, l'USAID a aidé environ 300 étudiants à suivre des programmes de licence ou de troisième cycle en ergothérapie et en orthophonie, ainsi que des universités à déployer des programmes de maîtrise dans ces domaines. Ces résultats ont contribué de manière significative à renforcer la main-d'œuvre hautement qualifiée en réadaptation au Vietnam, permettant à de nombreuses communautés d'accéder à des services de réadaptation fonctionnelle.

Dans le but d’élargir l’accès aux services de santé essentiels, l’USAID a aidé le Vietnam à réviser la réglementation de l’assurance maladie, ce qui a permis de décupler le nombre de services de réadaptation fonctionnelle remboursés entre 2015 et 2018.

Grâce au soutien de l'agence, le Vietnam a approuvé des règles et normes pour les équipements publics en 2022, suivies par des réglementations sur l'accès aux transports publics et des normes pour l'accès aux activités d'information et de communication.

Plus de la moitié des aéroports vietnamiens disposent aujourd'hui d'infrastructures d'accessibilité améliorées pour les personnes handicapées. La facilitation de l'accès aux bus pour les passagers handicapés a été aussi renforcée, et ce non seulement à Hanoï mais également dans d'autres provinces et villes comme Da Nang, Thua Thien-Hue, Phu Quoc et Ho Chi Minh-Ville.

La responsable américaine a déclaré que dans les temps à venir, l'USAID intensifierait ses efforts pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux, améliorer les politiques liées aux personnes handicapées, réduire les barrières physiques et sociales, facilitant ainsi l'intégration des personnes handicapées dans toutes les activités sociales.

L'agence collabore actuellement avec le Centre national d'action contre les conséquences toxiques chimiques et environnementales (NACCET), le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministère de la Santé et les autorités locales de neuf provinces (Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Binh Dinh, Dong Nai, Binh Phuoc, Tay Ninh, Kon Tum et Bac Lieu) pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées au Vietnam.

Aler Grubbs a déclaré que l'agence étendait son soutien à d'autres localités.

Elle a ajouté que le mois dernier, l'agence avait lancé un programme d'aide aux personnes handicapées dans la province de Bac Lieu, qui devrait bientôt être aussi déployé dans la province de Ca Mau, portant le nombre total de provinces soutenues à 10. - Vietnamplus/VI