Les épouses de Nguyen Phu Trong et de Xi Jinping visitent le Musée des femmes du Vietnam

Dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, Mme Ngo Thi Man, épouse du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et la professeure Peng Liyuan, épouse du dirigeant chinois ont visité le Musée des femmes du Vietnam à Hanoï.

Les deux épouses ont visité la galerie et écouté des présentations sur les documents et les objets exposés dans le musée qui honorent la beauté des femmes vietnamiennes et reflètent le développement et le changement du rôle des femmes vietnamiennes, leur position et leur vie dans la société au fil du temps.

La professeure Peng Liyuan a sincèrement remercié l'épouse du secrétaire général Nguyen Phu Trong, Mme Ngo Thi Man pour leur visite au musée, laquelle l'aidait à mieux comprendre la diligence et le courage des femmes vietnamiennes.

Les deux épouses ont rencontré et eu des échanges avec des personnes exemplaires dans les domaine d'éducation et de filles.

La professeure Peng Liyuan, ambassadrice de bonne volonté pour la prévention et le traitement de la tuberculose et du SIDA auprès de l'Organisation mondiale de la Santé, aussi envoyée spéciale de l’UNESCO pour la promotion de l’éducation des filles et des femmes, a exprimé son impression sur les femmes vietnamiennes exemplaires et apprécié le rôle de l’éducation pour changer le sort de nombreuses femmes et filles vivant dans les situations difficiles.

À cette occasion, les deux dames ont vu un défilé d'ao dai (robe traditionnelle des femmes vietnamiennes) et d'instruments musicaux traditionnels vietnamiens. - VNA/VI