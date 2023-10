Les citoyens vietnamiens en Israël restent en sécurité

Les citoyens vietnamiens en Israël sont toujours en sécurité dans un contexte d’évolutions complexes au Moyen-Orient, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

Lors de la conférence de presse régulière du ministère, jeudi 26 octobre, la diplomate a indiqué que l’ambassade du Vietnam en Israël avait maintenu des contacts réguliers et étroits avec les représentants de la communauté vietnamienne dans les zones de conflit pour mettre continuellement à jour les informations, et a demandé aux autorités locales d’assurer la sécurité des citoyens vietnamiens, tout en préparant des mesures nécessaires de protection des citoyens.

Depuis le début du conflit, le ministère des Affaires étrangères a demandé aux agences de représentation du Vietnam en Israël, en Arabie Saoudite, en Égypte et en Palestine de surveiller de près la situation dans la zone de conflit, d’actualiser les informations sur les citoyens vietnamiens et de travailler avec les autorités compétentes.

Les autorités israéliennes et vietnamiennes doivent prendre des mesures de protection des citoyens, soutenir et assurer la sécurité des citoyens vietnamiens dans les cas nécessaires, a-t-elle déclaré.

Le ministère des Affaires étrangères conseille aux citoyens vietnamiens d’éviter de se rendre en Israël si cela n’est pas nécessaire, a-t-elle souligné, soulignant que ceux qui se trouvent en Israël doivent se préparer à être évacués vers un pays tiers ou à retourner dans leur pays d’origine.

En outre, les citoyens vietnamiens doivent mettre à jour les informations des autorités locales et de l’ambassade du Vietnam en Israël, tout en suivant de près les avertissements du ministère des Affaires étrangères afin de pouvoir réagir en temps opportun, a ajouté la porte-parole.