Les acheteurs internationaux plébiscitent VIFA EXPO 2024

Des acheteurs venus de plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada ont participé au Salon international du meuble et des accessoires de maison du Vietnam (VIFA EXPO) 2024 pour rechercher des opportunités de coopération commerciale avec des entreprises vietnamiennes.

Les visiteurs affluent au Salon international du meuble et des accessoires de maison du Vietnam 2024. Photo:congthuong.vn

VIFA EXPO 2024, co-organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam affiliée à Hô Chi Minh-Ville (VCCI), l’Association des matériaux de construction (VABM) du Vietnam et la société par actions d’Artisanat du bois Liên Minh, a ouvert ses portes le 26 février au parc des expositions Sky EXPO Vietnam dans le Parc de logiciel de Quang Trung (QTSC), à Hô Chi Minh-Ville.

Étant l’un des principaux événements de promotion commerciale de l’industrie du meuble dans la région, se classant huitième sur la liste des 100 meilleurs événements mondiaux du meuble sur le site Web prestigieux www.10times.com, le salon a attiré des milliers de visiteurs venus découvrir les produits du bois et des meubles vietnamiens lors du premier jour de son ouverture.

Dang Quôc Hùng, président et directeur général de la Société par actions d’artisanat du bois Liên Minh, a déclaré que cette édition avait attiré plus de 600 entreprises avec près de 2.000 stands exposant sur une superficie totale de 36.000 m2.

La 15e édition réunit attiré plus de 600 entreprises avec près de 2.000 stands. Photo: Vietnamnet

Les entreprises spécialisées dans les produits d’ameublement représentent 61%, les produits artisanaux représentent 8%, les produits de décoration d’intérieur 19%, les machines et accessoires et de services 12% du total des entreprises participant à VIFA EXPO. Des entreprises venues de 17 pays et territoires comme les Etats-Unis, le Canada, Hong Kong (Chine), la République de Corée, la Malaisie, l’Indonésie, Singapour représentent 48%.

Selon le comité d’organisation, le salon durera jusqu’au 29 février 2024 et devrait être un lieu de rencontre entre l’offre et la demande, aidant les entreprises exportatrices de bois à élargir leurs relations commerciales et à trouver de nouveaux marchés d’exportation.

En plus d’exposer des produits, l’exposition a également organisé des séminaires comme Séminaire mettant à jour la situation des importations et des exportations de l’industrie mondiale du meuble et prévoyant les tendances en 2024 ; les séminaires sur l’application de nouveaux matériaux dans la production du mobilier d’intérieur et d’extérieur... – VNA/VI