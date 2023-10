Le voilier 286-Le Quy Don commence sa visite à Singapour

Le voilier 286-Le Quy Don de l'Académie navale du Vietnam de la Marine populaire vietnamienne, avec à son bord une délégation dirigée par le colonel Bui Duy Thong, commissaire politique adjoint de l'Académie navale du Vietam, a accosté le 10 octobre au port de Changi, entamant une visite amicale à Singapour.

Le voilier 286-Le Quy Don quitte le port de Nha Trang, province de Khanh Hoa, pour effectuer une visite à Singapour. Photo: VNA

Lors de la cérémonie d'accueil de la délégation vietnamienne, le lieutenant-colonel Nicholas Tan, directeur adjoint de l'Institut de guerre et de doctrine maritimes de Singapour (Maritime Warfare and Doctrine Institute), a exprimé son espoir que cette visite et cet échange avec la Marine de Singapour laisserait de nombreuses bonnes impressions aux membres de la délégation.

Le colonel Bui Duy Thong a déclaré que c'était la deuxième visite du voilier 286-Le Quy Don à Singapour. Il a affirmé que cette visite était une opportunité pour les Marines des deux pays d'échanger et de renforcer leur coopération.

Au cours de son voyage de six jours en mer, la délégation vietnamienne a organisé un exercice de lutte contre le piratage dans les eaux frontalières du Vietnam et de la Malaisie, une formation maritime à longue distance, ainsi que des activités culturelles et artistiques, des séminaires, des formations, etc.