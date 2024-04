Le Vietnam vise le top 8 mondial pour l’utilisation d’IPv6 en 2024

Le ministère de l’Information et de la Communication s’est fixé pour objectif d’augmenter le taux d’utilisation d’IPv6, pour Internet Protocol version 6, à 65-80% d’ici la fin de cette année, plaçant ainsi le Vietnam dans le top 8 pour l’utilisation d’IPv6 dans le monde.

Grâce à des adresses de 128 bits au lieu de 32 bits, IPv6 dispose d'un espace d'adressage bien plus important qu'IPv4. Cette quantité d'adresses considérable permet une plus grande flexibilité dans l'attribution des adresses et une meilleure agrégation des routes dans la table de routage d'Internet. Photo: VietnamPlus





La conversion à IPv6, la version la plus récente du protocole Internet, est essentielle pour garantir les ressources d’adressage pour le développement d’Internet et la connexion avec de nouveaux services tels que l’Internet des objets, le cloud computing et les réseaux 5G/6G, a-t-il indiqué.



Dans le cadre du plan de transition vers IPv6 récemment approuvé, 90 à 100% des portails des organes gouvernementaux et des portails de services publics utiliseront IPv6 d’ici décembre de cette année.



Pour VNPT, Viettel, FPT Telecom et MobiFone, 95% des abonnés FTTH et mobiles utilisent IPv6. Le taux d’utilisation d’IPv6 pour l’ensemble du réseau d’entreprise est de 80% ou plus.



L’objectif de taux d’utilisation d’IPv6 pour les autres entreprises, notamment les fournisseurs d’accès Internet (FAI), les services mobiles, les centres de données, les services cloud et le contenu numérique, est fixé à 50%.



Selon les experts, IPv4, pour Internet Protocol version 4, est utilisé sur Internet depuis 1983, offre un espace d’adressage de près de 4,3 milliards d’adresses IPv4. Or, le succès d’Internet, la diversité des usages et la multiplication des objets connectés ont comme conséquence directe l’épuisement progressif des adresses IPv4, certaines régions du monde étant touchées plus que d'autres.



Pour répondre à la pénurie des adresses IPv4, certains mécanismes de substitution ont été mis en place par des FAI. Cependant, ils entrainent aussi avec eux plusieurs effets négatifs qui rendent complexe le maintien d’IPv4 et quasi impossible un certain nombre usages comme le pair-à-pair, l’accès à distance à des fichiers partagés sur un NAS (serveur de stockage en réseau) ou à des systèmes de contrôle de maison connectée, certains jeux en réseau, etc.

Dans ce contexte, accélérer la transition d’IPv4 vers IPv6 est la seule solution pérenne, car seule une transition quasi-totale à IPv6 peut permettre aux fournisseurs de contenus de se passer d’IPv4.

Les statistiques du ministère de l’Information et de la Communication montrent que le taux d’utilisation d’IPv6 au Vietnam était estimé à 59% à la fin de l’année dernière, se classant au deuxième rang de l’ASEAN et au neuvième rang mondial.

Toutes les infrastructures Internet nationales importantes fonctionnent avec IPv6. Plus de 76,4 millions d’abonnés Internet haut débit utilisaient IPv6 à la fin de l’année dernière.- VNA/VI