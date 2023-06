Le Vietnam veut promouvoir l'amitié et la coopération avec la Côte d'Ivoire

Le Vietnam attache toujours de l'importance à la promotion de son amitié et de sa coopération avec la Côte d'Ivoire et considère la Côte d'Ivoire comme l'un de ses partenaires importants en Afrique, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Photo : VNA

Lors d'une réception à Hanoï le 14 juin pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties assurent un commerce équilibré, diversifient les biens d'échange, stimulent l'exportation des biens des points forts du Vietnam et étendent la coopération à d'autres domaines potentiels. Il a également suggéré d'étudier un modèle de coopération agricole trilatérale entre les deux pays et une organisation internationale.



A cette occasion, il a demandé à la Côte d'Ivoire de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse s'installer dans le pays africain et contribuer aux relations d'amitié bilatérales.



Adama Bictogo, pour sa part, a affirmé que la Côte d'Ivoire considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et souhaite renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam pour maximiser l'immense potentiel entre les deux pays.



Comme la marge de coopération bilatérale reste énorme, l'hôte et l'invité ont convenu de mesures pour approfondir davantage les relations bilatérales, notamment en facilitant les réunions et les échanges de haut niveau pour renforcer la confiance politique et créer une base solide pour renforcer la coopération, en particulier dans le domaine économique.



Les deux parties étaient déterminées à accroître davantage le commerce bilatéral par le biais d'activités promotionnelles et d'échanges, tout en facilitant l'expansion du marché dans chaque pays ainsi qu'en Afrique et en Asie.



La partie vietnamienne s'est déclarée prête à aider la Côte d'Ivoire à renforcer sa coopération avec l'ASEAN tandis que la Côte d'Ivoire s'est engagée à soutenir la promotion de la coopération Vietnam-Afrique dans le cadre de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



En accord avec les suggestions du Premier ministre Minh Chinh, l'invité s'est engagé à promouvoir le rôle du pouvoir législatif pour faciliter la coopération entre les deux gouvernements, notamment en adoptant les mesures suggérées par le Premier ministre.



Il a exprimé son souhait que le Vietnam partage son expérience de développement et a proposé de renforcer la coopération agricole avec le Vietnam pour contribuer à assurer une sécurité alimentaire durable dans ce pays africain.



Le président de l'AN a appelé les entreprises vietnamiennes à investir en Côte d'Ivoire et a affirmé que la nation africaine est disposée à intensifier la coopération dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et des échanges entre les peuples.



Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer le cadre juridique de la coopération économique en accélérant la signature de l'accord-cadre de coopération ainsi que d'importants accords sur le commerce, l'encouragement et la promotion des investissements et la prévention de la double imposition.



Ils ont promis de continuer à offrir un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies et le Mouvement des pays non alignés. Ils se sont également engagés à soutenir la position sur le règlement des différends, notamment la question en Mer Orientale, par des moyens pacifiques conformes au droit international.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à Adama Bictogo de transmettre son invitation à son homologue ivoirien à se rendre au Vietnam et a remercié l'invitation à visiter le pays africain. Il a indiqué que la visite sera organisée en temps opportun par la voie diplomatique.