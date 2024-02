Le Vietnam souligne la paix et la stabilité comme condition préalable pour trouver des solutions aux défis mondiaux

La priorité absolue de l'ONU est de promouvoir la paix et de prévenir les guerres et les conflits, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la séance plénière sur ses priorités en 2024 tenue le 7 février à New York, aux États-Unis. L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, a exprimé ses préoccupations face à la violence, à l'instabilité, à la division géopolitique et aux conflits de plus en plus graves qui menacent la paix et la sécurité internationales. Pour faire face à une série de défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, les crises humanitaires et le terrorisme, le Secrétaire général de l'ONU a souligné que les pays devaient unir leurs efforts pour se coordonner et mener des actions concertées en vue d'une réforme globale du système multilatéral, du Conseil de sécurité de l'ONU aux institutions économiques et financières internationales.



Lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a partagé les préoccupations du Secrétaire général Antonio Guterres concernant la situation instable et les crises multidimensionnelles auxquelles la communauté internationale est confrontée.



Pour trouver des solutions à ces défis mondiaux, l'ambassadeur a affirmé que la paix et la stabilité étaient la condition préalable et que les États membres devaient se conformer au droit international, à la Charte des Nations Unies, s'abstenir de recourir à la force et résoudre les différends par des moyens pacifiques.



Concernant le Sommet du futur - une priorité de l'ONU en 2024 - l'ambassadeur Dang Hoang Giang a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité de renforcer la coopération internationale, l'innovation et de mettre en œuvre l'engagement commun de la communauté internationale en faveur de la paix, de la prospérité et du développement durable pour les générations futures. Le Vietnam contribuera activement à ce processus en plaçant l'homme au centre.



À cette occasion, l'ambassadeur a vivement apprécié le rôle de leadership de M.Guterres dans la promotion du soutien international pour renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et le financement climatique, notamment l'adoption d'initiatives telles que le plan de relance des ODD et le Partenariat de transition énergétique juste. Le Vietnam travaillera avec les pays membres de l'ONU pour soutenir et déployer des efforts en vue de la mise en œuvre de ces initiatives du Secrétaire général en faveur d'objectifs communs, a-t-il dit. -VNA/VI