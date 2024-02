Le Vietnam souhaite toujours renforcer ses relations avec l'Irlande

À l'invitation du vice-Premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Michael Martin, le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, effectue une visite officielle en Irlande.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et le président irlandais, Michael D. Higgins (gauche). Photo: VNA



Le 28 février, le chef de la diplomatie vietnamienne a rencontré le président irlandais, Michael D. Higgins.



Le président irlandais a salué la visite officielle du ministre vietnamien dans son pays, la première d'un ministre vietnamien des AE en Irlande depuis plus de 20 ans. Il s'est dit convaincu que la visite contribuerait à approfondir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.



Michael D. Higgins a affirmé que l'Irlande attachait de l’importance à la position et au rôle du Vietnam dans sa stratégie pour la région Asie-Pacifique.

Le chef de la diplomatie vietnamienne rencontre le président irlandais, Michael D. Higgins. Photo: VNA



De son côté, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours renforcer ses relations amicales et sa coopération multiforme avec l'Irlande. Il a estimé qu'à travers cette visite, les deux parties conviendraient des principales orientations et mesures visant à promouvoir leurs relations, dans l’intérêt des deux peuples.



Le ministre a également émis son espoir que le président irlandais encouragerait le Parlement irlandais à ratifier bientôt l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) et favoriserait la promotion de la coopération en matière d'éducation et de formation entre les deux pays, à travers l’augmentation des bourses pour les étudiants vietnamiens, la promotion des liens entre les universités des deux pays, le développement des échanges culturels et artistiques et de la coopération décentralisée...



En outre, le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé au président irlandais de continuer à soutenir le Vietnam en tant que partenaire prioritaire dans les politiques de coopération au développement dans les temps à venir, et à assister le Vietnam dans le développement des ressources humaines, la transformation numérique et l'agriculture de haute technologie.



Le président irlandais a convenu de promouvoir davantage la coopération et les liens bilatéraux dans tous les domaines, en particulier l'économie, les échanges entre les peuples, l'éducation et la formation...



Il a également approuvé la proposition du ministre Bui Thanh Son selon laquelle les deux pays devraient promouvoir leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, la résolution des conflits et des différends par des moyens pacifiques selon la Charte des Nations Unies et le droit international, ainsi que la réponse aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire, pour contribuer conjointement aux objectifs de développement durable de chaque pays, à la paix, à la coopération et au développement dans le monde. -VNA/VI