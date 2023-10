Le Vietnam souhaite approfondir son partenariat intégral avec le Canada

L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, a présenté le 13 octobre ses lettres de créance à la gouverneure générale du Canada, Mary Jeannie May Simon.



L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, et la gouverneure générale du Canada, Mary Jeannie May Simon. Photo: VNA

L'ambassadeur a émis son espoir que les deux pays continueraient à approfondir leur partenariat intégral dans de nombreux domaines. Selon lui, le Canada constitue le deuxième plus grand partenaire commercial du Vietnam

en Amérique, juste après les États-Unis. Actuellement, le Vietnam est le premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN.

Pham Vinh Quang a insisté sur la nécessité de continuer à approfondir le partenariat intégral entre

les deux pays dans les domaines politique, diplomatique, de la défense et de la sécurité. Il a également affirmé sa volonté de promouvoir la coopération avec le Canada dans la culture, les sports, le tourisme, l'échange entre les peuples, la coopération décentralisée, ainsi que dans les domaines où le Canada dispose d’avantages tels que la transition énergétique, la transition numérique, la transition verte, l'innovation, la formation de ressources humaines de haute qualité... L'ambassadeur vietnamien a en outre suggéré au Canada d'ouvrir davantage son marché aux produits vietnamiens, notamment des produits aquatiques.

Pour sa part, la gouverneure générale du Canada, Mary Jeannie May Simon, s’est déclarée convaincue que les deux pays continueraient de renforcer leur coopération dans des questions régionales, internationales et mondiales telles que le changement climatique, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et au développement prospère de la région Indo-Pacifique et du monde entier.

Elle a également souligné le rôle important de la communauté vietnamienne au Canada pour le développement prospère et l'enrichissement de la diversité culturelle et ethnique du Canada.