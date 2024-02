Le Vietnam sera l’hôte du Symposium international des compagnies aériennes 2024

Vietnam Airlines sera la compagnie aérienne hôte du Symposium international des compagnies aériennes (International Airline Symposium–IAS 2024) qui aura lieu du 27 au 29 février à Hanoi.

Un appareil de Vietnam Airlines en plein vol. Photo : VNA.

Placé cette année sous le thème « Naviguer dans l’aviation dans un monde jamais normal » (Navigating Aviation in a Never Normal World), le symposium comprendra quatre séances de discussion sur différents sujets concernant les changements et les défis actuels de l’industrie aéronautique mondiale. Au menu des sujets abordés : les nouvelles tendances du transport aérien, l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services aériens, le développement durable de l’industrie aéronautique, l’application de l’intelligence artificielle (AI), etc.

L’événement attirera la participation d’une soixantaine de représentants d’organisations et d’entreprises aéronautiques et non aéronautiques de nombreux pays. Du côté vietnamien, seront présents les responsables du ministère des Transports, du Comité de gestion du capital de l’État au sein des entreprises et d’autres organes compétents dans les domaines de l’économie, du tourisme et des affaires étrangères.

Le professeur Nawal Taneja et ses homologues de l’Université d’État de l’Ohio (États-Unis) présideront le symposium. Fort de ses plus de 50 ans d’expérience, le professeur Nawal Taneja a travaillé comme consultant pour de nombreuses compagnies aériennes et entreprises aéronautiques à travers le monde.

Via la connexion avec des experts de premier rang en matière d’aviation et des personnes influentes de nombreux domaines à travers le monde, l’IAS 2024 offrira non seulement des opportunités d’échange et d’accès aux dernières informations de l’industrie aéronautique, mais contribuera également à promouvoir l’image du Vietnam auprès des passagers internationaux.

Le fait que Vietnam Airlines deviendra compagnie aérienne hôte de l’IAS 2024 affirme la position croissante de l’industrie aéronautique vietnamienne sur la scène internationale. Cela témoigne également de la confiance de la communauté internationale envers le Vietnam.

L’IAS 2024 sera une bonne occasion pour la partie vietnamienne de promouvoir l’image de son secteur de l’aviation civile, de recueillir des consultations des experts mondiaux dans l’élaboration des stratégies de développement, ainsi que de se renseigner sur les nouvelles tendances et technologies dans le domaine de l’aviation.

Organisé annuel depuis 1988, à l’échelle internationale, le Symposium international des compagnies aériennes (IAS) fournit une plate-forme spécialement conçue pour les compagnies aériennes et les experts à travers le monde autour des questions marquantes de l’industrie aéronautique mondiale. – NDEL/VNA