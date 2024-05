Le Vietnam salue l’examen par le DOC du statut d’économie de marché du Vietnam

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré jeudi 9 mai que le Vietnam salue la tenue le 8 mai par le Département américain du Commerce (DOC) d’une audience sur la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, un pas important dans le processus d’examen du dossier.



Lors de l’audience, la partie vietnamienne a présenté des arguments, des informations et des données affirmant que l’économie vietnamienne répond pleinement aux critères du statut d’économie de marché. Dans le même temps, elle a souligné que l’économie vietnamienne fait encore mieux que de nombreuses économies ayant acquis le statut d’économie de marché.



Selon la porte-parole, jusqu’à présent, 72 pays ont reconnu le Vietnam comme ayant une économie de marché, y compris de grandes économies comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Japon. Le Vietnam a également participé à 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde.



La reconnaissance rapide par les États-Unis du statut d’économie de marché du Vietnam contribuera à concrétiser les engagements des hauts dirigeants des deux pays, renforçant ainsi le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis. Ainsi, cela devra promouvoir les relations économiques et commerciales, apportant des avantages pratiques aux entreprises et aux citoyens des deux pays, a-t-elle souligné. – VNA/VI