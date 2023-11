Le Vietnam remporte sa première médaille d'or aux 16es Championnats du monde de Wushu

La combattante vietnamienne de wushu Dang Tran Phuong Nhi a remporté la première médaille d'or du Vietnam lors des 16èmes Championnats du monde de Wushu 2023 qui se déroulent du 17 au 20 novembre au Texas, aux États-Unis.

La combattante vietnamienne de wushu Dang Tran Phuong Nhi. Photo: thanhnien.vn

Dans l'épreuve féminine de nagun du taolu (performance), la performance impressionnante de Dang Tran Phuong Nhi lui a valu le score le plus élevé parmi toutes les concurrentes, avec 9,760 points, ce qui lui a valu une médaille d'or. Cet exploit a permis à l'équipe vietnamienne de remporter sa première médaille d'or aux championnats du monde de cette année.

Auparavant, Dang Tran Phuong Nhi a remporté une médaille d'argent dans l'épreuve féminine de nandao du taolu avec 9,743 points.

L'équipe vietnamienne de Wushu participant aux Championnats du monde de Wushu

2023 comprend Thuy Vi, Phuong Giang, Nguyen Thi Lan, Duy Hai, Manh Cuong, Huy Hoang, Phuong Nga, Kieu Trang, Phuong Nhi, Thu Thuy, Van Huu, Van Tam et Do Dat.

La compétition rassemble plus de 500 athlètes de 72 pays et territoires du monde entier. Il y a 11 ensembles de médailles pour la catégorie taolu masculine et un nombre équivalent pour la catégorie taolu féminine. Dans la section de sanda (combat), la compétition comprend sept catégories de poids pour les hommes, allant de 48 kg à 75 kg, avec un nombre correspondant d'épreuves pour les femmes.

Les derniers Championnats du monde de Wushu

ont eu lieu en 2019, au cours desquels le Vietnam a remporté une médaille d'or, quatre médailles d'argent et quatre médailles de bronze.