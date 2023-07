Le Vietnam promeut le développement de parcs éco-industriels

Le Vietnam vise à devenir un pays développé d'ici 2045 et à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Il s'agit d'un objectif ambitieux mais aussi d'un défi pour un pays en développement comme le Vietnam.

Le développement de parcs éco-industriels et de chaîne de production circulaire fermée sont considérés comme des solutions efficaces pour contribuer à la réalisation de l'objectif.



Cependant, le développement des parcs éco-industriels n'est pas une tâche facile quand les obstacles en termes de mécanisme, de détermination et de participation des entreprises sont nombreux.



Un parc éco-industriel est connu comme une « communauté » d'entreprises qui produisent et fournissent des services dans le but de développer et de protéger l'environnement en même temps. Les normes d'un parc éco-industriel nécessitent des investissements importants pour répondre à la réglementation.



Ainsi, les infrastructures doivent respecter la loi, protéger l'environnement et les travailleurs tout en assurant les services de base. De plus, une production propre, une utilisation efficace des ressources et un minimum de 25 % des terres pour les bâtiments verts. Les parcs éco-industriels doivent disposer d'un mécanisme pour surveiller et gérer les entrées et les sorties, exploiter efficacement les ressources et les émissions.



Pham Hong Diep, président du conseil d'administration de Shinec JSC, l'investisseur du parc industriel Nam Cau Kien dans la ville de Hai Phong, a déclaré que le parc possède plus de 40 % de la superficie des terres pour les parcs, les arbres, les espaces publics et les infrastructures. Actuellement, toutes les eaux usées, les gaz d'échappement, la poussière et les déchets des usines du parc industriel ont été traités et mesurés par des systèmes électroniques et surveillés automatiquement 24 heures sur 24 pour garantir un écosystème propre et vert.

Selon le président, l'investissement dans les parcs éco-industriels augmentera les coûts d'environ 30 % par rapport aux coûts normaux. Cependant, le parc industriel de Nam Cau Kien s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2030, en passant à un modèle du même genre qui aide à inspirer les investisseurs à l'échelle nationale à avoir une vision d'investissement durable, un investissement pour le développement économique futur, étroitement associée à la protection de l'environnement, créant ainsi de nombreux écosystèmes symbiotiques.



La formation d'une chaîne de production circulaire dans le parc industriel est considérée comme l'un des critères importants d'un parc éco-industriel. À l'heure actuelle, de nombreuses zones industrielles ont du mal à former une chaîne de production circulaire, mais à Nam Cau Kien, il existe trois chaînes de production circulaires et la quatrième chaîne de production circulaire est en cours de construction.



Dans un rapport de synthèse sur le développement des parcs industriels et des zones économiques au cours des trois dernières décennies publié par le ministère du Plan et de l'Investissement, qui a été approuvé par le gouvernement, d'ici 2030, 40 à 50 % des localités auront des projets de conversion des parcs industriels aux parcs éco-industriels, et jusqu'à 10 % des localités ont des orientations pour construire de nouveaux parcs éco-industriels afin d'attirer les investissements.



Aujourd'hui, le Vietnam compte plus de 400 parcs industriels, mais quelques-uns de ces parcs industriels prévoient de se convertir en parcs éco-industriels.



Selon l'expert économique Mai Van Sy, il existe de nombreuses difficultés dans le développement des parcs éco-industriels. Il n'existe pas encore de mécanisme spécifique d'incitation au développement des parcs éco-industriels, et l'investissement dans les parcs éco-industriels nécessite des capitaux beaucoup plus importants, obligeant les entreprises à faire des calculs raisonnables en termes de profit.



En outre, lors du développement d'un parc éco-industriel, il est essentiel de planifier des zones pour les arbres et les paysages dès le début, a-t-il déclaré.



Hoang Tuan Anh, directeur général de Shinec JSC, a déclaré que l'augmentation des investissements est l'une des difficultés. Le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'état d'esprit synchronisé dès le début.



La construction d'un parc éco-industriel doit répondre à de nombreux critères. Dont, certains critères sont difficiles à réaliser, comme construire une chaîne économique circulaire. Afin de former la chaîne, de nombreux investisseurs et entreprises doivent s'unir pour développer la chaîne.



Pour promouvoir le développement des parcs éco-industriels et la croissance verte, le gouvernement a publié le décret n° 35/2022/ND-CP réglementant la gestion des parcs industriels et des zones économiques.



Ce décret devrait créer une prémisse et une motivation pour le modèle de parc éco-industriel jouant un rôle positif dans la croissance verte, vers des objectifs de développement durable.



Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc, les parcs éco-industriels ne peuvent vraiment jouer un rôle positif dans la stratégie nationale de développement durable que s'ils sont multipliés avec un soutien en termes de politique, de technologie, de financement et d'information, et de proximité. lien entre les agences nationales et les organisations internationales.

Selon Dao Phan Long, un expert de l'industrie du génie mécanique, afin d'accélérer le processus d'obtention de zéro émission nette dans les parcs industriels, il est nécessaire de concrétiser prochainement des politiques préférentielles pour les parcs éco-industriels dans le décret 35/2022/ND- CP. Parallèlement, l'État devrait prévoir des incitations particulières pour les entreprises ou les investisseurs qui développent ou convertissent avec succès des parcs éco-industriels.- VNA/VI