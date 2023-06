Le Vietnam préside la réunion annuelle du Groupe des amis de la CNUDM

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a présidé lundi 12 juin la réunion annuelle du Groupe des amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang (centre), représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

L’événement a eu lieu à l’occasion de la 33e réunion des États parties à la CNUDM (SPLOS 33) qui est organisée du 12 au 16 juin au siège de l’ONU à New York.

Au nom des 12 pays fondateurs du groupe, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a passé en revue ses activités au cours de l’an dernier et a appelé les pays membres à unir leurs efforts pour contribuer à relever les défis liés aux mers et aux océans, à mettre en œuvre avec succès l’Objectif de développement durable n°14 qui consiste à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Il a souligné que le groupe continuera de promouvoir le dialogue et la coopération multilatérale dans la mise en œuvre et la protection de l’universalité de la CNUDM de 1982, et l’a décrite comme un cadre juridique global régissant toutes les activités liées aux mers et aux océans.

Le président de la SPLOS 33, Cornel Feruță, a exprimé son ferme soutien à la valeur de la CNUDM de 1982 dans le renforcement du respect du droit international; et apprécié les contributions du groupe en général et du Vietnam en particulier dans la promotion de la coopération dans l’application de la CNUDM de 1982 et la gouvernance des océans.

Il a exprimé son espoir que le groupe promouvra davantage son rôle dans les forums de l’ONU en particulier et dans les forums internationaux en général pour continuer à poursuivre les objectifs fixés lors de sa création.

Le Groupe des amis de la CNUDM qui compte 115 membres, a été le premier initié par le Vietnam, qui a poussé avec l’Allemagne pour son établissement et figure parmi ses 12 fondateurs, aux côtés de l’Argentine, du Canada, du Danemark, de l’Allemagne, de la Jamaïque, du Kenya, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de l’Oman, du Sénégal et de l’Afrique du Sud.