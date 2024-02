Le Vietnam pourrait élargir la liste des pays bénéficiant d’une exemption de visa

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Sécurité publique d’étudier et de proposer l’élargissement de la politique d’exemption de visas à d’autres pays en fonction de la nouvelle situation et des relations bilatérales.

Deux touristes font l'expérience du kayak dans la baie de Ha Long. En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs étrangers. Photo: VietnamPlus



Actuellement, le Vietnam dispense de visas les ressortissants de 25 pays, dont ceux de 13 pays (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Russie, Japon, République de Corée, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Biélorussie) bénéficient d’une exemption unilatérale de visas.Dans sa directive n°06/CT-TTg, le chef du gouvernement a chargé le ministère des Affaires étrangères de faire le bilan et d’évaluer l’application de la politique d’exemption unilatérale de visas pour les ressortissants de ces 13 pays.Il a également demandé au ministère des Affaires étrangères de collaborer avec le ministère de la Sécurité publique pour proposer l’extension de la liste des pays bénéficiant d’une exemption unilatérale de visas.Cette mesure devrait faciliter la circulation des personnes entre le Vietnam et les pays étrangers, contribuer à attirer davantage de touristes internationaux au Vietnam et améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien par rapport aux autres marchés de la région et du monde.À partir de la mi-août 2023, le Vietnam a délivré des visas électroniques aux ressortissants de tous les pays et prolonger la durée du séjour temporaire de 30 à 90 jours, avec un nombre illimité d’entrées et de sorties. Les ressortissants des pays bénéficiant d’une exemption unilatérale de visas ont vu la durée de leur séjour temporaire passer de 15 à 45 jours.En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs étrangers, soit 3,4 fois plus qu’en 2022, dépassant largement l’objectif initial de 8 millions, selon les chiffres de l’Office général des statistiques (GSO). – VNA/VI