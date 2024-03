Le Vietnam participe au Festival mondial de la jeunesse en Russie

Un défilé de masse avec la participation de délégations de jeunes du monde entier a eu lieu dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse (FJM) 2024, qui se déroule du 1er au 7 mars sur le territoire du centre d’éducation "Sirius" à Sotchi, en Russie.

La délégation vietnamienne lors d’un échange de vues avec le président de la commission de la politique de jeunesse et de la coopération avec les organisations sociales de la municipalité de Saint-Pétersbourg, Bogdan Zastavny (droite). Photo: VNA

La délégation vietnamienne, conduite par Ngô Van Cuong, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU), a diffusé le message de solidarité et de coopération pour la paix et le développement, tout en promouvant les belles images du Vietnam et de son peuple lors du festival.

Un espace présentant des produits traditionnels vietnamiens, des instruments de musique et la culture a reçu un accueil chaleureux de la part des spectateurs.

Le 4 mars, la délégation vietnamienne a rencontré la délégation de l’Union de la jeunesse communiste cubaine, au cours de laquelle les deux parties ont souligné les relations d’amitié spéciale et réaffirmé la profonde affection que les jeunes des deux pays ont l’un pour l’autre, développée et cultivée par le président Hô Chi Minh, le président Fidel Castro et de nombreux prédécesseurs révolutionnaires.

Le premier secrétaire du Comité central de la HCYU, Bui Quang Huy, a reconnu que les jeunes des deux pays ont la responsabilité de continuer à élever les relations spéciales à une nouvelle hauteur et a proposé que les deux parties se coordonnent et coopèrent plus étroitement dans le temps à venir.

En marge du FJM 2024, la délégation vietnamienne a eu des entretiens avec des représentants de la République démocratique populaire de Corée (RPDC) et du Venezuela et des représentants du gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg.

Ils ont affirmé leur désir de promouvoir la camaraderie, se sont informés mutuellement des activités de leurs organisations de jeunesse respectives et ont discuté des mesures visant à renforcer les liens entre les organisations de jeunesse.

Le FJM 2024, qui se tient sous le slogan «Commençons l’avenir ensemble», donnera aux jeunes de différentes parties du monde l’occasion d’engager le dialogue et de trouver une compréhension mutuelle pour construire un monde juste.

Le déroulé du plus grand événement pour les jeunes au monde s’articulera autour de sept blocs, à savoir des conférences et des discussions, les programmes culturel, sportif, régional, d’exposition et d’activité bénévole. Dans le cadre du programme régional (du 10 au 17 mars 2024), les participants étrangers pourront visiter 30 villes russes. – VNA/VI