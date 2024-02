Le Vietnam participe à l'exercice MILAN 2024

Dans la matinée du 18 février, le navire 20 de l'escadron 132, de la brigade 172, de la région 3 de la Marine populaire vietnamienne a accosté le 18 février dans la ville indienne de Visakhapatnam, se préparant à participer à l’Exercice naval MILAN 2024.

Dans un message de bienvenue envoyé aux pays participant à l'exercice, l'amiral R. Hari Kumar, commandant de la Marine indienne, a précisé qu'ayant pour thème « Amitié - Liens - Coopération », l'exercice MILAN 2024 se déroulerait du 19 au 27 février dans la zone maritime de l’Est de la ville de Visakhapatnam. Cet exercice comprendra deux phases : au port et en mer. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 21 février.

Selon le colonel Doan Bao Anh, commandant adjoint de la région 3 et chef d’une mission de travail de la Marine populaire vietnamienne sur le navire 20, c’est la troisième fois que la Marine populaire vietnamienne participe à l'exercice MILAN en Inde. En participant à l'exercice, la Marine populaire vietnamienne continue d'améliorer la coordination et la synergie dans la réponse aux défis de sécurité maritime, d’approfondir ses relations avec les armées et les marines d’autres pays.

En outre, la participation à l'exercice MILAN est également l'occasion pour la Marine populaire vietnamienne de s'entraîner à la navigation à longue distance, d'améliorer la capacité organisationnelle, la préparation au combat et la maîtrise des armes et d’acquérir aussi des expériences dans la participation et l'organisation d'événements internationaux, l'organisation de reconnaissance pour mieux comprendre la situation sur les zones maritimes au cours de son voyage.

Auparavant, le navire 20 avait effectué une visite de courtoisie en Malaisie du 8 au 11 février. - VNA/VI