Le Vietnam, l’UE et la Belgique renforcent leur coopération verte et durable

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao a souligné la signification de la participation ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à l’AEMM 24 et de sa visite en Belgique, contribuant à promouvoir leur coopération verte et durable. L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao. Photo: VNA

Du 31 janvier au 3 février, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son participe à la 24e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de l’UE (AEMM 24) aux Bruxelles sur invitation du vice-président de la Commission européenne (CE) et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell et effectue une visite de travail en Belgique.



La réunion se concentre sur trois thèmes principaux : la prospérité partagée, l'autonomie économique et l'investissement ; la transformation verte – partenaire pour un avenir durable ; et les défis géostratégiques et de sécurité dans la région Indo-Pacifique .



Le ministre Bui Thanh Son prononcera un discours lors de la séance de discussion de l’AEMM 24 sur la transformation verte qui est l’un des domaines clés présentant un grand potentiel et une haute priorité de la coopération Vietnam-UE, a fait savoir l'ambassadeur, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).



Selon lui, le Vietnam est un pays fortement touché par le changement climatique et la pollution environnementale. La forte coopération de la communauté internationale, notamment la coopération avec l'UE, le principal partenaire mondial en matière de changement climatique et de transition verte, aide non seulement le Vietnam à minimiser l'impact du changement climatique, mais, à améliorer l'adaptabilité et le développement durable de l’économie nationale.