Le Vietnam laisse une forte empreinte à la "Fête du Printemps des Francophones 2024"

La deuxième édition de la Fête du Printemps des Francophones a été organisée dimanche 31 mars à Bussy-Saint-Georges, à 30km de Paris, par l'Association Maison de la Francophonie de la ville (AMF-BSG).



Elle a rassemblé des délégations de huit pays francophones d'Asie et d'Afrique, à savoir le Laos, le Cambodge, la Chine, l'Inde et le Vietnam, le Maroc, la Tunisie et le Togo.



Durant l'événement, les visiteurs ont eu l'opportunité d'apprécier des spectacles de danses et d'arts martiaux, et de visiter l'exposition et la vente des peintures de l'artiste vietnamien Dang Canh, ainsi que des stands présentant des produits artisanaux de l’Inde et du Cambodge, tout en savourant des plats traditionnels vietnamiens.



La délégation vietnamienne a offert des performances qui ont dominé une grande partie du programme, laissant une forte impression aux participants.



Dans son discours, le maire de Bussy-Saint-Georges, Yann Dubosc, a exprimé son souhait que l'événement apporte plus de bonnes choses, non seulement à la communauté francophone mais à tous les peuples du monde.



De son côté, Clément Hong, président de l'AMF-BSG, a exprimé l'espoir que cet événement contribuera à promouvoir la diversité culturelle et linguistique des pays francophones auprès de la communauté internationale.



Organisée pour la première fois en 2023, la Fête du Printemps des Francophones est une initiative de l'AMF-BSG. L'édition de 2024 a laissé de nombreuses impressions marquantes sur le public.

L'événement a également affirmé la position et le rôle importants de l'AMF-BSG dans la liaison de la communauté francophone en général et des Vietnamiens en France en particulier, favorisant le développement du français ainsi que l'interaction culturelle entre les pays francophones. -VNA/VI