Le Vietnam et Singapour envisagent un partenariat stratégique intégral

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et homologue singapourien Lee Hsien Loong ont convenu lors de leur entretien, lundi 28 août à Hanoi, d’envisager la possibilité de porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral dans un avenir proche.

Entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et homologue singapourien Lee Hsien Loong se serrent la main, à Hanoi, le 28 août. Photo: VNA

Saluant la visite officielle du dirigeant singapourien et de son épouse, le chef du gouvernement vietnamien s’est déclaré convaincu que cette visite contribue à promouvoir davantage les relations solides et envoie un message de la forte volonté des deux pays de travailler ensemble pour les hisser à un nouveau palier plus étendu, intégral, durable et inclusif, apportant des contributions positives à la paix et à la stabilité et au développement de la région.



Le Vietnam est un partenaire stratégique important de Singapour dans la région, a déclaré le Premier ministre Lee Hsien Loong qui effectue sa cinquième visite officielle au Vietnam, du 27 au 29 août, dans le contexte des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont noté avec satisfaction que les relations entre les deux pays continuent de se développer rapidement et elles n’ont jamais été aussi bonnes et aussi intégrales qu’elles le sont actuellement.

Des accords de coopération importants, y compris les résultats obtenus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour en février 2023, ont été activement mis en œuvre, ont-ils indiqué.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à multiplier les visites au niveau du Parti, du gouvernement et du parlement et de tenir une réunion annuelle entre les Premiers ministres pour discuter de la coopération bilatérale et des questions d’intérêt commun.

Ils se sont également engagés à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les mécanismes de coopération entre les deux pays, et à coordonner l’organisation du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2023, y compris l’événement “Spotlight Singapore in Vietnam” en octobre.

Les deux Premiers ministres ont souligné la nécessité de renforcer le partenariat dans l’économie numérique et l’économie verte établi en février 2023 et ont salué les efforts conjoints visant à améliorer l’accord-cadre sur la connexion des deux économies, contribuant ainsi à approfondir et à élargir la coopération économique à de nouveaux domaines tels que énergies propres, transition énergétique et innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à Singapour de faciliter l’exportation de produits vietnamiens sur son marché, ainsi que le développement et la transformation des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) en parcs industriels intelligents et verts à faible émission de carbone, vers l’écosystème industriel-urbain.

Il a également exhorté Singapour à accroître ses investissements dans les domaines clés et prioritaires du Vietnam tels que l’électronique, la fabrication intelligente, l’informatique, la technologie numérique et les nouveaux matériaux, et à aider le pays à stimuler les industries en soutenant des secteurs tels que l’habillement-textile, la transformation du bois, la construction navale, l’industrie, ke développement des infrastructures, les produits chimiques, pétrochimiques et le gaz naturel liquéfié.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité à travers la signature et la mise en œuvre d’accords de coopération pertinents, ainsi que des mécanismes de dialogue et la coordination des mécanismes et activités multilatéraux.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la coopération en matière de transformation numérique et de construction de centres de données nationaux.

À cet égard, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que Singapour aide le Vietnam à construire et à exploiter un grand centre de bases de données pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les crimes, en particulier ceux de haute technologie, et à connecter bientôt le système vietnamien au système d’identification et d’authentification électronique de Singapour afin de permettre à leurs citoyens de voyager, de vivre et de travailler plus facilement.

Les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans d'autres domaines clés, notamment la finance, la banque et le tourisme ; et ont hautement apprécié les documents sur la coopération en matière d’éducation et de formation signés à cette occasion.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à élargir la collaboration culturelle, en la plaçant sur un pied d’égalité avec les relations économiques bilatérales.

En ce qui concerne la coopération multilatérale et régionale, les deux parties ont hautement apprécié leur coordination régulière et leur soutien mutuel lors des élections et des candidatures aux bureaux et organisations de l’ONU. Elles ont également accepté de poursuivre leur coordination avec les autres pays membres de l’ASEAN en matière de promotion du commerce et des investissements, et de maintenir la position du groupe sur la question de la Mer Orientale.

Les deux parties ont souligné l’importance de la liberté et de la sécurité de la navigation et de l’aviation, ainsi que la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en s’efforçant d’élaborer un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC), conformément au droit international, notamment à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982).

À l’issue de leur entretien, les dirigeants ont assisté à la signature de sept documents de coopération, dont un accord d’études pour les hauts fonctionnaires du Parti communiste du Vietnam pour la période 2024-2026 entre les deux ministères des Affaires étrangères, et d’autres portant sur l’économie, l’innovation, le travail, la réponse au changement climatique, l’éducation et le développement d’infrastructures durables.