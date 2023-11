Le Vietnam et l’UE continuent de renforcer leur coopération en matière de défense

Le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense qui a reçu mardi 21 novembre à Hanoi l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, a exhorté les deux parties à continuent de renforcer leur coopération efficace dans le domaine de la défense.

Le membre du Politburo et secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale Phan Van Giang (à droite, au centre) recevant l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, à Hanoi, le 21 novembre. Photo: VNA

Le général Phan Van Giang a affirmé que les relations entre le Vietnam et l’UE avaient connu un bon développement ces derniers temps. Les hauts dirigeants des deux parties s’étaient toujours intéressés à la promotion des relations de partenariat stratégique Vietnam-UE, y compris la coopération dans le domaine de la défense.



La coopération en matière de défense qui s’est effectuée ces derniers temps conformément au cadre de l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) Vietnam-UE et de l’Accord entre l’UE et le Vietnam établissant un cadre pour la participation du Vietnam aux opérations de gestion de crise menées par l’UE (FPA) a obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines tels que le dialogue de défense et de sécurité, la formation, le maintien de la paix des Nations Unies et le règlement des conséquences de la guerre, a-t-il salué.

Sur la base des documents signés et des résultats de la coopération bilatérale, il a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur coopération efficace dans le domaine de la défense, avec l’accent mis sur l’échange de délégations à tous les niveaux, le maintien efficace du mécanisme de dialogue annuel sur la défense et la sécurité, la remédiation aux conséquences de la guerre.



En ce qui concerne la coopération dans le domaine du maintien de la paix de l’ONU, il a souhaité que l’UE continue de s’intéresser à la promotion et à l’envoi d’experts chevronnés au Vietnam pour partager leurs expériences et former des soldats vietnamiens qui se préparent à partir en mission, notamment au sein des missions de l’UE.



Le général Phan Van Giang a exprimé l’espoir que dans son nouveau poste, l’ambassadeur Julien Guerrier aura des apports positifs, contribuant à promouvoir les relations entre le Vietnam et l’UE en général et la coopération en matière de défense en particulier, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement commun de la région et du monde.



De son côté, l’ambassadeur Julien Guerrier a exprimé sa haute appréciation des relations entre le Vietnam et l’UE, y compris les relations de défense, ainsi que des efforts du Vietnam dans les activités de coopération en matière de défense avec l’UE, en particulier sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, souhaitant une coopération à long terme du Vietnam dans ce domaine.



Le diplomate a également proposé que dans les temps à venir, les deux parties continuent de promouvoir leur coopération en matière de défense dans les domaines de l’échange de délégations, de la formation, de l’échange d’expériences en matière de cybersécurité et de maintien de la paix.