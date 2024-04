Le Vietnam et la Russie discutent des moyens de promouvoir leur coopération culturelle

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a discuté le 11 avril à Moscou de la coopération culturelle entre les deux pays avec l'envoyé spécial du président russe pour la

coopération culturelle

internationale, Mikhaïl Chvydkoï, et le directeur adjoint du troisième département asiatique du ministère russe des Affaires étrangères,

Vadim Bublikov

.

L’ambassadeur Dang Minh Khoi a proposé plusieurs idées visant à renforcer les liens culturels entre les deux nations, mentionnant la proposition de

Mikhaïl Chvydkoï

d'une année croisée sur les sciences et les technologies. Il a également annoncé le projet d'organisation d’une semaine culturelle vietnamienne à Saint-Pétersbourg et à Moscou en juillet prochain.

Le diplomate a en outre émis le souhait d'augmenter le nombre de touristes russes au Vietnam, en visant entre 600.000 et 1 million de visiteurs par an. Il a également déclaré souhaiter qu’Aeroflot, la compagnie aérienne nationale russe, ouvre davantage de vols directs vers Hanoï et que la

Russie

offre des exemptions de visa aux groupes de touristes vietnamiens.

En outre, Dang Minh Khoi a souligné l'importance d'encourager davantage d'étudiants vietnamiens à suivre un cursus en Russie et a appelé au soutien russe pour faciliter les formalités de visa pour ces étudiants.

Mikhaïl Chvydkoï, pour sa part, a reconnu les relations historiques de longue date entre les deux nations, qui s'étendent sur plusieurs générations. Il a exprimé son consensus et son soutien envers les initiatives du diplomate vietnamien visant à renforcer la coopération culturelle bilatérale. -VNA/VI