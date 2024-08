Le Vietnam et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération en matière de sécurité

Le général de corps d'armée Luong Tam Quang, membre du Comité central du Parti et ministre de la Sécurité publique, s'est entretenu avec le conseiller d'État et ministre de la Sécurité publique de Chine Wang Xiaohong, le 20 août à Pékin.

Luong Tam Quang accompagnait le secrétaire général du Parti et président du Vietnam To Lam et son épouse lors d'une visite d'État en Chine du 18 au 20 août.

Il a félicité la Chine pour l'organisation réussie de la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois, estimant que sous la direction avisée du secrétaire général du Parti et président Xi Jinping, la Chine atteindra ses objectifs clés d'ici le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, faisant de la Chine une nation socialiste moderne, prospère, démocratique, civilisée, harmonieuse et belle.

Le Parti et l'État vietnamiens accordent une grande importance et une priorité absolue aux relations d'amitié et de coopération avec la Chine, soutiennent le développement continu de la Chine, l'amélioration de son rôle et de sa position sur la scène internationale et ses contributions positives à la coopération et au développement régionaux, a-t-il déclaré.

Wang Xiaohong a pour sa part salué la coopération bilatérale en matière de sécurité et d'application de la loi avec des résultats positifs.

Le ministère chinois de la Sécurité publique est prêt à travailler avec son homologue vietnamien pour concrétiser efficacement les perceptions communes atteintes par les deux secrétaires généraux et présidents, en mettant l'accent sur l'approfondissement de la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi, a-t-il déclaré.

Sur la base de la Déclaration commune conclue lors de la visite, les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants entre leurs ministères et d'en créer de nouveaux.

Ils concentreront leur collaboration sur la prévention de la criminalité économique, de la fraude aux télécommunications, du trafic d'êtres humains, de la cybersécurité, de la récupération des avoirs des fugitifs à l'étranger et de la lutte contre l'immigration illégale. FrançaisIls assureront également la sécurité et la sûreté des grands événements et des visites de haut niveau de chaque pays, renforceront la coopération en matière de formation du personnel, partageront leurs expériences en matière de transformation numérique dans le travail professionnel et de déploiement des forces de sécurité publique pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies, et renforceront la coopération en matière d'application de la loi dans les cadres multilatéraux pour créer un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Le même jour, Luong Tam Quang a tenu une séance de travail avec le ministre chinois de la Sécurité d'État Chen Yixin.

Ils se sont engagés à continuer de faciliter l'échange de délégations de haut niveau, à partager des informations sur la situation régionale et mondiale, à prévenir et à répondre aux nouveaux défis de sécurité non traditionnels, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme, le crime international organisé, les crimes économiques et la cybercriminalité.

L'hôte et l'invité ont également convenu de maintenir le mécanisme de dialogue stratégique sur la sécurité au niveau des vice-ministres et de favoriser la coopération en matière de sécurité dans les cadres multilatéraux.- VNA/vi