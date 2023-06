Le Vietnam et la Belgique coopèrent dans le secteur portuaire maritime

Un colloque sur le smart port et la logistique au Vietnam a eu lieu le 12 juin dans la ville belge d'Anvers, afin de stimuler la coopération entre le Vietnam et la Belgique dans ces domaines.

Le représentant du groupe de la ZI DEEP C présente les activités de son groupe au Vietnam. Photo: VNA

Organisé à la fois en ligne et en présentiel par l'ambassade du Vietnam, l'Office du Commerce du Vietnam

en Belgique, en collaboration avec Belgian Vietnamese Alliance (BVA - Alliance Belgique

-Vietnam), l'agence Flanders Investment & Trade (FIT) et le groupe The Beacon, ce colloque a vu la participation de nombreuses entreprises vietnamiennes et flamandes.

Selon le ministre-président du gouvernement flamand Jan Jambon, le Vietnam et la Flandre disposent de nombreuses similitudes, en particulier des avantages liés aux ports maritimes. Avec ses atouts en matière de numérisation et de transport multimodal, la partie belge peut aider le Vietnam à optimiser le développement et l'exploitation des ports maritimes pour saisir les opportunités et surmonter les défis en cette période de numérisation rapide.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyen Van Thao a souligné l'importance du développement des ports maritimes et des centres logistiques au Vietnam. Il a suggéré aux investisseurs belges en ce domaine de renforcer la coopération avec les partenaires vietnamiens.