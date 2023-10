Le Vietnam est prêt à renforcer ses relations amicales avec l'Arabie saoudite

A l'occasion de son voyage d'affaires en Arabie Saoudite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accordé le 19 octobre, une interview à la chaîne d'information financière Asharq Economy avec Bloomberg.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les résultats de la coopération entre les deux pays sont très respectables, mais ne sont pas à la hauteur du potentiel. Selon Pham Minh Chinh, les deux parties disposent encore d'une grande marge de coopération, de nombreux potentiels et atouts qui peuvent se compléter et se soutenir mutuellement, notamment dans les domaines prioritaires de chaque partie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam valorise et est prêt à renforcer davantage les relations amicales et la coopération multiforme avec l'Arabie saoudite, notamment la coopération et le soutien dans le processus de mise en œuvre de la stratégie « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite, suggérant que les deux parties continuent de mettre en œuvre des lignes directrices, des politiques, des programmes et des projets de coopération spécifiques après la visite.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la "Vision 2030", estimant que l'Arabie Saoudite réalisera progressivement les objectifs de la stratégie "Vision 2030", faisant du pays un centre commercial, financier, aérien et touristique de premier rang au Moyen-Orient et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également déclaré que les stratégies, visions et orientations de développement des deux pays jusqu'en 2030 présentent de nombreuses similitudes, notamment les percées dans le développement socio-économique principalement basé sur la science et la technologie, l'innovation, la priorité à la transformation numérique, l'environnement, la transformation verte, l’économie circulaire, la réponse au changement climatique... -