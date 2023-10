Le Vietnam est prêt à coopérer avec des pays pour atteindre les ODD

À l'invitation d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (CE), le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha participe au "Global Gateway Forum" qui se tient les 25 et 26 octobre en Belgique.

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha (au milieu) s'exprime à une session sur la transition énergétique verte et l'hydrogène vert. Photo: VNA

Placé sous le thème "Plus forts ensemble grâce à un investissement durbale", le forum vise à renforcer la coordination entre les pays, les organisations internationales et le secteur privé afin de convenir des orientations et de mobiliser les ressources pour accroître les investissements dans des infrastructures de qualité, développer les ressources humaines et le système de santé en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Dans son discours d'ouverture du Forum, Ursula von der Leyen, présidente de la CE, a souligné que le changement climatique représentait un défi mais offrait également de nombreuses opportunités. L'UE accorde la priorité à l'utilisation de technologies propres, aux énergies renouvelables et encourage les investissements privés ainsi que les ressources gouvernementales pour contribuer au développement durable à l'échelle mondiale. Elle a salué les projets mis en œuvre dans le cadre de la stratégie "Global Gateway", notamment les projets d'énergie solaire au Vietnam.

Lors d'une session sur la transition énergétique verte et l'hydrogène vert, le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a estimé que la stratégie "Global Gateway" de l'UE était mise en œuvre, proposant de nombreuses mesures, méthodes et techniques spécifiques.

Il a affirmé que si les vaccins sont la solution à la pandémie de COVID-19, alors l'énergie verte et l'hydrogène vert sont la solution au changement climatique. En tant que l'un des quatre pays partenaires dans le cadre de la transition énergétique juste (JETP) avec les pays développés, le Vietnam est prêt à collaborer avec d'autres pays pour travailler ensemble à l'ODD en partageant ses solutions, son potentiel et ses atouts.

Dans le même temps, le vice-Premier ministre a également encouragé les pays développés et le secteur privé à augmenter l'offre de technologies et de financements verts, à soutenir la formation du personnel et l'expérience en gestion, dans le but que le monde entier puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Les délégués ont partagé et apprécié le point de vue du dirigeant vietnamien selon lequel une transition équitable nécessite le soutien des pays développés accordé aux pays en développement, et les financements gouvernementaux doivent guider les financements privés.

La stratégie "Global Gateway" est une initiative annoncée par l'UE fin 2021 dans le but de mobiliser 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés entre 2021 et 2027 pour des projets d'investissement de développement et de connexion des infrastructures afin de stimuler le développement durable et de résoudre les problèmes mondiaux.

Dans le cadre de sa participation au forum, le 25 octobre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rencontré la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, et le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Werner Hoyer. Il a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Finances et la BEI, portant sur un soutien financier d'une valeur de 500 millions d'euros pour contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration sur le JETP.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la présidente de la CE, Ursula von der Leyen. Photo: VNA

Lors de la séance de travail avec la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au partenariat et à la coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), en appréciant la nouvelle stratégie et les initiatives de l'UE visant à renforcer la coopération avec la région Asie-Pacifique.

Le vice-Premier ministre a appelé l'UE et ses pays membres à accroître leur soutien au Vietnam dans les domaines de la finance, des technologies et de la formation du personnel afin de faire face au changement climatique et à la transition énergétique.

Il a également proposé aux pays membres de l'UE de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA) et de mettre pleinement en œuvre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) pour promouvoir le commerce et les investissements entre les deux parties.

Le vice-Premier ministre a demandé à la CE d'envisager de retirer prochainement le carton jaune INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) contre les exportations de produits aquatiques vietnamiens, afin de contribuer à l'objectif de reprise et de développement durable.

Appréciant la coopération étroite entre les deux parties dans la résilience au changement climatique, la présidente de la Commission européenne a souligné que le Vietnam était un excellent exemple de coopération avec l'Union européenne. Elle a remercié le Vietnam pour ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne sur la pêche INN et espère résoudre ce problème dans un avenir proche.

Quant à la mise en œuvre de la stratégie "Global Gateway", elle a affirmé continuer de donner la priorité à la coopération avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables, de la transformation numérique et de la croissance verte.

Les deux parties ont convenu que la signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Finances et la Banque européenne d'investissement créerait une base et des conditions favorables pour promouvoir la coopération et répondre efficacement aux problèmes mondiaux. Elles ont également souligné l’importance de la participation des entreprises privées et des capitaux privés dans la réalisation du JETP