Le Vietnam envisage de sortir le COVID-19 du groupe des maladies infectieuses A

Le Premier ministre présidera ce week-end une réunion du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 pour discuter des questions liées au déclassement du COVID-19 depuis le groupe des maladies infectieuses A au groupe B, a annoncé la ministre de la Santé, Dao Hong Lan.

À cet égard, le professeur associé, le Dr Tran Dac Phu, ancien directeur du Département de médecine préventive, conseiller de haut rang du Centre d'opérations d'urgence de la santé publique, a déclaré que le changement de classification des maladies infectieuses devrait se conformer aux dispositions de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.

Le groupe A comprend des maladies infectieuses particulièrement dangereuses capables de se transmettre très rapidement, de se propager à grande échelle et de causer un taux de mortalité élevé ou avoir des agents pathogènes inconnus tandis que le groupe B comprend les maladies infectieuses dangereuses qui sont très contagieuses et peuvent entraîner la mort.

Au Vietnam, l’épidémie de COVID-19 est toujours sous contrôle. La plupart des nouveaux cas présentent des symptômes légers ou sans symptômes, ne surchargeant pas le système de santé. Les cas graves et les décès concernent encore majoritairement les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, les personnes âgées, les personnes non vaccinées, les personnes immunodéprimées...

Cependant, si le COVID-19 est classé dans le groupe B avec d'autres maladies infectieuses, alors le COVID-19 doit toujours être une maladie spécifique car l'OMS n'a pas encore annoncé la fin de la pandémie de

COVID-19

, a noté Tran Dac Phu. De même, l'OMS recommande toujours aux pays d'être prudents et de passer de la prévention et du contrôle d'urgence du COVID-19 à une stratégie de contrôle de l’épidémie durable et à long terme.

Par conséquent, il est nécessaire de suivre de près les évolutions épidémiques pour avoir une réponse appropriée. Une attention particulière doit être accordée aux activités de surveillance, de prévention, de vaccination, de communication et de protection des groupes vulnérables... - VNA/VI